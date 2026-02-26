Jornalista analisa Flamengo x Lanús: 'Nação contra um bairro'

O Flamengo enfrenta o Lanús, nesta quinta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana. Para a ocasião, o jornalista Paulo Calçade, da ESPN, classificou o confronto como uma disputa entre uma nação contra um bairro.

continua após a publicidade

➡️ Filipe Luís completa 100 jogos como treinador do Flamengo; confira a trajetória

Segundo Calçade, o atual campeão da CONMEBOL Libertadores entra com o favoritismo pelo abismo que existe entre as duas equipes. Apesar disso, para conseguir conquistar a taça, o Rubro-Negro precisa reverter a derrota por 1 a 0, na Argentina.

— É impossível comparar Flamengo e Lanús: é uma nação contra um bairro. O problema é que, no primeiro jogo, a nação não entrou em campo; apenas uma finalização alcançou o alvo em mais de 90 minutos disputados. Futebol é muito mais que uma disputa de orçamentos. Campeão brasileiro e da Libertadores em 2026, o Flamengo não está bem, e o torcedor não quer saber dos percalços do calendário. Se não conquistar a competição nesta quinta, a pressão vai aumentar. A solução está com os jogadores; perder a segunda taça do ano vai sair muito caro — analisou Paulo Calçade.

continua após a publicidade

O jornalista estará ao lado de Zinho para comentar a partida ao vivo pela ESPN às 21h30. Na narração, Rogério Vaughan comandará o duelo entre brasileiros e argentinos. A emissora terá uma cobertura especial da partida, com 14 horas de entradas ao vivo durante a programação de quinta-feira, diretamente do Maracanã.

🤑 Aposte em Flamengo x Lanús! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Flamengo x Lanús

As equipes voltam a entrar em campo nesta quinta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Para a ocasião, a equipe de Filipe Luís precisa reverter a derrota do primeiro confronto, em que os argentinos venceram por 1 a 0. Neste cenário, uma vitória pela vantagem mínima no placar do Rubro-Negro leva a decisão para os pênaltis.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas