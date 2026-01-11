Torcedores do Lyon avaliam estreia de Endrick: 'Sem dúvida'

O Lyon venceu o Lille por 2 a 1, na tarde deste domingo (11), em jogo válido pela Copa da França. A partida marcou a estreia de Endrick pelo clube francês, e os torcedores avaliaram como foi o desempenho do jovem brasileiro.

Em seu primeiro jogo longe do Real Madrid, Endrick já abriu a contagem de gols no Lyon. O jovem brasileiro fez o gol da vitória e caiu nas graças dos torcedores franceses. Afonso Moreira fez o outro gol dos Gones e de Nathan Ngoy marcou o tento do Lille.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Lyon avaliaram a estreia de Endrick. Marcando o gol da vitória, a primeira impressão que o jovem brasileiro deixou foi muito positiva. Veja os comentários abaixo:

Endrick anotou seu primeiro gol pelo Lyon, em jogo contra o Lille, pela Copa da França (Foto: Francois Lo Presti/AFP)

Veja avaliação do primeiro jogo de Endrick pelo Lyon

Tradução sobre a estreia de Endrick no Lyon: Concordo plenamente com o que vi do estádio. Kluivert está fazendo uma ótima partida, Afonso está imparável, Tolisso está no comando e Endrick será um reforço importantíssimo. Vamos, OL!

Tradução sobre a atuação do jovem brasileiro do Lyon: Endrick é muito, muito forte; depois de vê-lo no estádio, você percebe imediatamente que ele é o melhor da categoria.

Tradução sobre a estreia de Endrick com a camisa do Lyon: Uma estreia bastante promissora para o jogador posicionado na ponta direita do ataque. O brasileiro poderia ter marcado logo aos 5 minutos, mas seu chute desviou na trave. Outro chute para fora antes de marcar seu primeiro gol.

Tradução sobre a estreia do brasileiro: Tolisso é o melhor jogador francês no momento, sem dúvida. Endrick vai ser um espetáculo, mas falando sério, Kluivert, nos últimos jogos ele tem jogado como o Nesta.