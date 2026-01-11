Neymar pede camisa do Palmeiras a Vitor Roque ao vivo; veja
Jogadores acompanharam Brasil x Peru pela Kings League
- Matéria
- Mais Notícias
Neymar marcou presença no duelo entre Brasil x Peru na Kings League, neste domingo (11), e pediu uma camisa do Palmeiras ao atacante Vitor Roque. O vídeo do momento inusitado rapidamente viralizou nas redes sociais.
Ex-Palmeiras encerra jejum, e europeus comemoram: ‘A Premier League não está preparada’
Futebol Internacional
Torcedores do Palmeiras avaliam estreia de Marlon Freitas: ‘Deve estar assustado’
Fora de Campo
Abel revela lesões no Palmeiras e relembra Libertadores após vitória: ‘Agora o VAR aprendeu’
Palmeiras
Neymar e Vitor Roque deixaram a rivalidade entre Palmeiras e Santos de lado e ficaram juntos na cabine da Madhouse TV durante Brasil x Peru na Kings League. Em dado momento, o craque da Vila Belmiro pediu uma camisa do atacante do Verdão.
➡️Mirassol x São Paulo: ex-Flamengo marca em estreia e leva web à loucura
- O chat está pedindo uma camisa do Palmeiras para o nosso tigrinho. Aí, rapaziada, camisa do Palmeiras para o chat, já tem - brincou Cris Guedes, amigo de Neymar.
- Tem mais camisa para nós? Assinadinha? Manda uma para minha casa primeiro. A gente troca, fechou? Quarta-feira, eu vou mandar enviar uma camisa para você lá no jogo (Palmeiras x Santos). Eu não vou estar presente, mas eu mando te enviar - comentou Neymar.
- Fechado - respondeu Vitor Roque, cumprimentando o colega de profissão.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Veja cena inusitada de Neymar com Vitor Roque, do Palmeiras
➡️Torcedores do Flamengo mandam recado a Filipe Luís após empate no Carioca
Neymar na Kings League não é novidade
O craque do Peixe não é só um admirador e torcedor da Kings League, competição criada por seu ex-companheiro de Barcelona Gerard Piqué. Neymar também é um dos presidentes da Fúria, equipe que disputa a liga brasileira da modalidade.
➡️Ex-Palmeiras encerra jejum, e europeus comemoram: 'A Premier League não está preparada'
Não é a primeira vez que o camisa 10 do Santos marca presença na Kings World Cup. O atacante foi uma das estrelas que acompanharam o duelo contra o Catar na última quinta-feira (8) direto da Trident Arena, em Guarulhos-SP.
- Matéria
- Mais Notícias