Neymar pede camisa do Palmeiras a Vitor Roque ao vivo; veja

Neymar marcou presença no duelo entre Brasil x Peru na Kings League, neste domingo (11), e pediu uma camisa do Palmeiras ao atacante Vitor Roque. O vídeo do momento inusitado rapidamente viralizou nas redes sociais.

Neymar e Vitor Roque deixaram a rivalidade entre Palmeiras e Santos de lado e ficaram juntos na cabine da Madhouse TV durante Brasil x Peru na Kings League. Em dado momento, o craque da Vila Belmiro pediu uma camisa do atacante do Verdão.

- O chat está pedindo uma camisa do Palmeiras para o nosso tigrinho. Aí, rapaziada, camisa do Palmeiras para o chat, já tem - brincou Cris Guedes, amigo de Neymar.

- Tem mais camisa para nós? Assinadinha? Manda uma para minha casa primeiro. A gente troca, fechou? Quarta-feira, eu vou mandar enviar uma camisa para você lá no jogo (Palmeiras x Santos). Eu não vou estar presente, mas eu mando te enviar - comentou Neymar.

- Fechado - respondeu Vitor Roque, cumprimentando o colega de profissão.

Vitor Roque, centroavante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Veja cena inusitada de Neymar com Vitor Roque, do Palmeiras

Neymar na Kings League não é novidade

O craque do Peixe não é só um admirador e torcedor da Kings League, competição criada por seu ex-companheiro de Barcelona Gerard Piqué. Neymar também é um dos presidentes da Fúria, equipe que disputa a liga brasileira da modalidade.

Não é a primeira vez que o camisa 10 do Santos marca presença na Kings World Cup. O atacante foi uma das estrelas que acompanharam o duelo contra o Catar na última quinta-feira (8) direto da Trident Arena, em Guarulhos-SP.