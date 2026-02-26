PC Oliveira analisa polêmica da arbitragem em Palmeiras x Fluminense

O especialista de arbitragem Paulo César de Oliveira analisou o pênalti marcado em cima do atacante Vitor Roque, na vitória do Palmeiras sobre o Fluminense. As equipes se enfrentaram, na última quarta-feira (25), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um confronto marcado por polêmicas de arbitragem.

O lance analisado pelo ex-árbitro aconteceu durante o primeiro tempo da partida. O cronômetro marcava 15 minutos, quando Vitor Roque caiu na área após um contato com o goleiro Fábio. Ao analisar a jogada, durante a programação do Sportv, Paulo César de Oliveira concordou com a decisão da arbitragem.

— O que me chamou a atenção foi a convicção do Fábio de não ter tocado no Vitor Roque. Ao analisar o lance, olhei primeiramente para a mão do goleiro, que de fato não toca. Mas o pênalti é com o joelho, que toca no pé do Vitor Roque. De maneira imprudente. O pênalti foi muito bem marcado — iniciou o especialista, antes de completar.

— O VAR usa a câmera lenta apenas para identificar o contato. A avaliação da falta, da infração, tem que ser feita na velocidade real. E, para mim, tem impacto sim. O Vitor Roque estava em velocidade e tem o toque sim, que o derruba — concluiu.

Além do pênalti polêmico, a partida também foi marcada por um erro incomum da arbitragem. O Palmeiras saiu com a posse de bola nos dois tempos do confronto.

Como foi Palmeiras x Fluminense

O Palmeiras iniciou a partida com total controle das ações na Arena Barueri e marcou duas vezes antes dos 15 minutos de jogo. Primeiro, Vitor Roque recebeu passe de Mauricio dentro da área e driblou o goleiro Fábio, que cometeu falta sobre o camisa 9.

Na cobrança, feita pelo próprio Vitor Roque, bola para um lado e goleiro para o outro. O Palmeiras seguiu melhor no confronto, pressionando o Fluminense e mantendo alto volume de jogo. Em uma das escapadas, Allan percorreu metade do campo, driblou dois defensores e contou com um desvio em seu chute para ampliar o marcador para o Alviverde.

Aos poucos, o Fluminense passou a reter mais a posse de bola e conseguiu avançar suas linhas. Um dos destaques da equipe carioca nos 45 minutos iniciais, Luciano Acosta foi responsável por algumas das principais chances criadas e descontou para o Tricolor já nos minutos finais.

