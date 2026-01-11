menu hamburguer
Mirassol x São Paulo: ex-Flamengo marca em estreia e leva web à loucura

Leão vai vencendo o Tricolor Paulista por 2 a 0

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/01/2026
21:20
Mirassol x São Paulo
imagem cameraMirassol x São Paulo pelo Campeonato Paulista (Foto: Douglas Ribeiro/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
Mirassol e São Paulo estão se enfrentando, na noite deste domingo (11), em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Até aqui, o Leão vai vencendo por 2 a 0 no Maião, e um dos gols levou a web à loucura.

Logo no início da partida, Lucas Mugni, ex-Flamengo que estava no Ceará em 2025, abriu o placar. A partida marca a estreia do meia, que começou o jogo como titular e já deixou seu primeiro gol como cartão de visitas.

Nas redes sociais, o gol do ex-Flamengo em Mirassol x São Paulo levou muitos torcedores à loucura. Veja o lance e os comentários abaixo:

Escalações para Mirassol x São Paulo

São Paulo definiu a escalação para a estreia no Campeonato Paulista diante do Mirassol, neste domingo (11), às 20h30, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, no interior paulista.

O São Paulo inicia o Estadual contra o Mirassol em meio a um cenário político delicado, já que na próxima semana haverá reunião para discutir a votação do impeachment do presidente Julio Casares, o que divide atenções entre bastidores e campo.

O São Paulo vai a campo para o duelo com Rafael; Ferraresi, Sabino e Alan Franco; Cédric, Alisson, Bobadilla, Marcos Antônio e Nicolas; Luciano e Tapia.

A escalação do Leão contra o São Paulo chega formada por Walter, Daniel Borges, João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Lucas Mugni; Shaylon, Alesson e André Luís.

Mirassol x São Paulo pelo Campeonato Paulista (Foto: (Foto: Douglas Ribeiro/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
