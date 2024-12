Web vai à loucura com suposta foto íntima de jogador do Corinthians: ‘Voando’

Um fato surpreendente parou a web nesta sexta-feira (20). Trata-se de um suposto vazamento de uma foto íntima do zagueiro Cacá, do Corinthians. O fato gerou uma grande repercussão nas redes sociais. Internautas brincaram com a situação e até especularam sobre o futuro do jogador no clube paulista.

O registro que circulou nas redes sociais mostra um homem, apontado pelos internautas como Cacá, junto com duas mulheres no próprio colo. O rosto das meninas está coberto pelo cabelo. Por outro lado, o do rapaz aparece em destaque com um sorriso no rosto na foto. Além disso, as moças estão usando a camisa do atleta do Timão.

Passagem pelo Corinthians

Aos 25 anos, Cacá chegou ao Parque São Jorge em março de 2024. Ele veio diretamente do Tokushima, do Japão, com esperanças de assumir a titularidade do clube Alvinegro. No início, Cacá chegou a ser titulares em algumas oportunidades, mas após acumular falhas e gols contra, foi colocado no banco.

Durante o período em baixa no clube paulista, ele chegou a ter um embate com a imprensa. O fato aconteceu após o atleta receber críticas pelo desempenho abaixo do esperado. Cacá tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro e ainda não teve o vínculo renovado.