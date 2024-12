Libertadores 2025: Conmebol define data das estreias de Corinthians e Bahia

Corinthians e Bahia já sabem quem irão enfrentar na Pré-Libertadores. Na manhã desta sexta-feira (20), a Conmebol divulgou a tabela com datas e horários dos jogos de estreia dos clubes da fase preliminar da competição continental, que estão marcados para acontecer entre os dias 18 e 26 de fevereiro.

O Timão entra em campo na quarta-feira do dia 19 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília), e visita o Universidad Central, em Caracas. A volta acontece no dia 26, na Neo Química Arena, no mesmo horário do jogo de ida.

O Esquadrão de Aço, por sua vez, enfrenta o The Strongest, na Bolívia, na terça do dia 18 de fevereiro. O segundo jogo entre os dois clubes está agendado para uma semana depois, dia 25, em Salvador. As duas partidas também estão marcadas para as 21h30 (de Brasília).

O mando dos confrontos foi definido a partir do ranking de clubes da Conmebol. O Corinthians é o 18º colocado, enquanto o Bahia ocupa a 77º posição. Os times mais bem listados definem o confronto decisivo como mandante.

Para garantir vaga na fase de grupos, as equipes brasileiras precisam vencer dois confrontos eliminatórios. Na Fase Preliminar 3, o Bahia encara Boston River (URU) ou Ñublense (CHI), enquanto o Corinthians pode enfrentar um representante da Bolívia 1, El Nacional (EQU) ou Barcelona (EQU).

Veja os confrontos da Libertadores

Corinthians e Bahia vão disputar a primeira fase da Copa Libertadores (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Fase Preliminar 1

Bolívia 1 x El Nacional (EQU) - E1

Nacional (PAR) x Alianza Lima (PER) - E2

Monagas (VEN) x Defensor Sporting (URU) - E3

Fase Preliminar 2

Deportes Iquique (CHI) x Independente Santa Fé (COL) -C1

Bolívia 2 x Bahia -C2

Vencedor do confronto E3 x Cerro Porteño (PAR) -C3

E1 x Barcelona (EQU) -C4

Universidad Central (VEN) x Corinthians -C5

Colômbia 1 x Melgar (PER)- C6

Boston River (URU) x Ñublense (CHI) - C7

E2 x Boca Juniors (ARG) - C8

Fase Preliminar 3

C1 x C8

C2 x C7 (Bolívia 2 ou Bahia x Boston River (URU) ou Ñublense (CHI)

C3 x C6

C4 x C5 (Bolívia 1 ou El Nacional (EQU) ou Barcelona (EQU) x Universidad Central (VEN) ou Corinthians)