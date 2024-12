Ramon Menezes convocou a Seleção Brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano da categoria, que será na Venezuela, entre janeiro e fevereiro do próximo ano. Divulgada na manhã desta sexta-feira (20), a lista com dois jogadores do atual elenco do Corinthians: além do titular Breno Bidon, principal ativo do clube, o goleiro Felipe Longo também foi chamado.

Os atletas se apresentarão no dia 7 de janeiro e, caso o Brasil conquiste o título, estarão à disposição de Ramon Menezes até o dia 16 de fevereiro, data da final da competição. O torneio é visto como uma oportunidade de valorizar os atletas, e o Corinthians não deverá se opor à liberação dos jogadores para a disputa

Os atletas devem perder o começo da temporada do Timão. A reapresentação do clube alvinegro está marcada para o dia 7 de janeiro e a estreia no Paulistão será no dia 15 de janeiro, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

Felipe Longo e Breno Bidon devem perder dez jogos na primeira fase do Campeonato Paulista. Os confrontos contra o Universidad Central, da Venezuela, pela Fase Preliminar 2 da Pré-Libertadores, estão marcados para os dias 19 e 26 de fevereiro.

Com 19 anos, Felipe Longo foi um dos destaques no título da Copa SP de Futebol Júnior de 2024. Após subir para o time profissional, não teve chances na equipe titular. Com a mesma idade, o meia Breno Bidon também esteve no torneio de base durante a sequência de nove vitórias consecutivas no final do Campeonato Brasileiro e conquistou a titularidade no time treinado por Ramón Díaz.

Jogos do Corinthians durante o Sul-Americano sub-20

Red Bull Bragantino x Corinthians - 15/01

Corinthians x Velo Clube - 19/01

Corinthians x Água Santa - 22/01

São Paulo x Corinthians - 26/01

Ponte Preta x Corinthians - 29/01

Corinthians x Noroeste - 02/02

Palmeiras x Corinthians - 05/02

Corinthians x São Bernardo - 09/02

Corinthians x Santos - 12/02

Portuguesa x Corinthians - 16/02

Seleção Brasileira sub-20

Atual campeão, o Brasil estreia no Sul-Americano sub-20 no dia 24 de janeiro, enfrentando a Argentina. Na primeira fase, a Seleção volta a campo nos dias 27, diante da Bolívia, e três dias depois, joga contra a Colômbia.

Caso se classifique no Grupo A, o Brasil disputará um hexagonal final, com três mais bem colocados da outra chave para definir o campeão. As rodadas da última fase da competição serão disputadas nos dias 4, 7, 10, 13 e 16 de fevereiro.

Veja a lista de convocados

Goleiros

Felipe Longo (Corinthians)

Otávio (Cruzeiro)

Robert (Atlético-MG)

Zagueiros

Anthony (Goiás)

Bordon (Lazio-ITA)

Iago (Flamengo)

Jair Paula (Santos)

Laterais

JP Chermont (Santos) Pedro Lima (Wolverhampton-ING) José Guilherme (Grêmio) Leandrinho (Vasco)

Meio-campistas

Breno Bidon (Corinthians)

Gabriel Carvalho (Internacional)

Kauan Rodrigues (Fortaleza)

Gabriel Moscardo (Stade de Reims-FRA)

Atacantes