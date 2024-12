Corinthians conclui renovações e se aproxima de seu grande objetivo na janela

Nesta semana, o Corinthians acertou as renovações do meia André Carrillo e do atacante Àngel Romero. As negociações aproximam o clube alvinegro da principal meta definida pela diretoria no planejamento para a próxima temporada: a manutenção do elenco.

Em dezembro, o executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, destacou que clube terá que ser menos audacioso no mercado. No último ano, o primeiro da gestão de Augusto Melo como presidente, o Timão gastou cerca de R$ 170 milhões em mais de 20 jogadores.

— Faremos o esforço necessário para manter o elenco, entendemos que com esse elenco nossas metas esportivas para 2025 serão alcançadas. Temos, sim, a conversa com financeiro, já participei de algumas delas, temos metas, objetivos que precisamos entender, mas esse não vai ser o problema, vamos ser criativos mais uma vez, trazer jogadores, se por acaso houver necessidade. Mas o nosso maior objetivo é permanecer com os atletas que aí estão — disse o dirigente.

Sete jogadores do Corinthians possuem contrato até o final deste ano: Romero, Hugo Souza, Maycon, Cacá, Caetano, Ruan Oliveira e Matheus Araújo. O clube conseguiu definir o futuro dos atletas e evitará 'novelas' nesta janela de transferências.

Romero, Hugo Souza e Cacá já renovaram seus contratos com o Timão. Maycon está com negociações avançadas para permanecer no clube, enquanto Caetano, Ruan Oliveira e Matheus Araújo deixarão o Corinthians ao final da temporada.

Romero renovou com o Corinthians até o final da próxima temporada (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Atuação no mercado

No ano passado, o Corinthians gastou cerca de R$ 170 milhões na contratação de 20 jogadores. Com uma dívida de R$ 2,4 bilhões, conforme divulgado pelo clube no 'Dia da Transparência', a diretoria busca apoio financeiro de parceiros, como a patrocinadora 'Esportes da Sorte', que contribui para o pagamento do salário de Memphis e participou da contratação do goleiro Hugo Souza. A estratégia da diretoria é investir de forma assertiva em jogadores com potencial para disputar a titularidade.