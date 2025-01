O primeiro tempo entre Cruzeiro e Atlético-MG pela FC Series, neste sábado (18), em Orlando, nos Estados Unidos, foi marcado por cenas lamentáveis. Os atletas de ambas as equipes entraram em campo com os nervos a flor da pele. Como resultado, diversos desentendimentos aconteceram nos 45 minutos iniciais no momentâneo empate sem gols.

O cenário levou a web à loucura. Diversoso internautas comentaram sobre os bate bocas em campo e o alto nível de falta. O principal desentendimento da primeira etapa aconteceu aos 26 minutos, quando o zagueiro Lyanco, do Galo, fez uma falta dura no lateral Marlon, do Cruzeiro. O contato faltoso originou uma grande confusão dentro de campo. Veja a repercussão abaixo:

O cenário de conflito dentro de campo continuou durante a segunda etapa. Assim, Cruzeiro e Atlético-MG protagonizaram uma partida com diversas faltas e pouca chances de gols. Foram seis cartões distribuídos durante a partida. Quantro para o Galo e dois para o Cabuloso.

FC Series

Cruzeiro e Atlético-MG realizam a pré-temporada do ano de 2025 nos Estados Unidos. Ambas as equipes disputam o torneio FC Series, junto com São Paulo, Flamengo e Orlando FC. O jogo inaugural do torneio aconteceu no último dia 15 de janeiro, entre Cabuloso e São Paulo. A competição se estende até o dia 25 de janeiro.