Neymar e Rivaldo trocaram farpas nas redes sociais após a declaração do jogador do Al-Hilal ao programa de Romário "De Cara com o Cara" Na ocasião, o camisa 10 do clube saudita afirmou que jogaria no lugar do pentacampeão mundial na Copa do Mundo de 2002. A declaração polêmica ganhou grandes proporções.

continua após a publicidade

➡️ Neymar e Rivaldo batem boca nas redes após declaração polêmica

➡️ Gaviões da Fiel convoca torcedores para votação do pedido de impeachment de Augusto Melo

Primeiramente, Rivaldo classificou a fala de Neymar como equivocada e declarou que nenhum jogador seria capaz de colocá-lo no banco. Posteriormente, o atleta o Al-Hilal voltou a se manifestar e em tom de brincadeira disparou: "Você não quer que eu tire Ronaldo e Ronaldinho, né?".

O debate entre os dois nomes importantes da Seleção Brasileira nas redes sociais se estendeu para perfils na web. Diversas contas se manifestaram sobre o empate e declaram quem, de fato, foi "o melhor jogador". Majoritariamente, Neymar foi apontado como superior.

continua após a publicidade

Neymar foi melhor?

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Outro ponto de vista

Apesar da manifestação massiva favorável a Neymar, também teve alguns perfils que apontaram que Rivaldo foi um jogador melhor. O antigo camisa 10 da Seleção Brasileira foi peça fundamental no pentacampeonato mundial. Em 2002, ele foi vice-artilheiro do Brasil e da Copa do Mundo, ficando atrás apenas de Ronaldo Fenômeno.