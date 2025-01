Pedrinho revela condição para Cruzeiro negociar Matheus Pereira com Palmeiras

Alvo do Palmeiras janela de transferências, o atacante do Cruzeiro Matheus Pereira tem sido tema de discussões e questionamentos na torcida mineira. Segundo a apuração em primeira mão do Lance!, o jogador é uma alternativa do alviverde caso não consiga contratar Andreas Pereira, do Fulham, da Inglaterra. O dono da SAF cruzeirense, o empresário Pedrinho, abriu o jogo e revelou as condições para negociar o atleta.

continua após a publicidade

➡️ Vitor Reis se torna 7ª maior venda da história do futebol brasileiro; veja o ranking

De acordo com o mandatário, o Cruzeiro não tem expectativa de fazer uma janela de venda de atletas. O cenário, hoje, do clube, é de comprar e fortalecer o elenco comandado por Fernando Diniz, que chegou na reta final do ano passado e terminou o Brasileirão com vaga na Copa Sul-Americana.

Matheus Pereira esteve em campo contra o São Paulo, em amistoso da FC Series. Foto: Fernando Moreno/AGIF

Para Pedrinho, o único meio de negociar o camisa 10 da equipe é caso Matheus Pereira demonstre insatisfação no clube mineiro e não queira permanecer em Belo Horizonte. O empresário ressaltou que chegou a fazer uma proposta robusta de mais dois anos de renovação. A fala aconteceu em entrevista ao jornalista Samuel Venâncio.

continua após a publicidade

- Nós não temos nenhum jogador a venda. Nós estamos comprando o jogador, melhorando o plantel. Para sair, só se o jogador não quiser continuar no clube, nós não vamos amarrar ele, né? [...] Falei com ele que renovo com ele por mais dois anos se quiser. Na nossa parte, tá tranquilo - declarou Pedrinho.

Pedrinho falando ao @samuelvenancio que se o Matheus Pereira quiser, renova por mais dois anos com ele. Só ele querer. pic.twitter.com/BmwtCZuCaa — Josias Pereira ✊🏾 (@josiaspereira) January 17, 2025

Além da aproximação do Palmeiras, uma fala do próprio Matheus Pereira repercutiu e ligou o alerta da torcida do Cruzeiro sobre uma possível saída. Após a partida contra o São Paulo, pela FC Series, em Orlando, nos EUA, o atacante deu a entender que não tem certeza se seu futuro nesta temporada será vestindo as cores cruzeirenses.

continua após a publicidade

- Já ouvi muita coisa. Houve clubes interessados, é verdade, mas sou abençoado por estar aqui hoje. Não sei o que vai ser daqui a algumas semanas, não sabemos até quando... então tenho de me dedicar ao máximo e buscar o melhor para o Cruzeiro - disse na saída do campo.

Para Pedrinho, a fala não precisa ganhar tanta repercussão como aconteceu após o duelo em Orlando. O gestor reforçou que conta "por muitos anos" com o jogador no Cruzeiro.

- Se ele não quiser jogar, não tem como amarrar o cara. Mas o Matheus está tranquilo. Acho que o que ele falou não tem muita coisa nem a comentar. Nós também estamos tranquilos com ele. Esperamos que ele fique aqui por muitos, muitos anos - completou o dono da SAF.

Enquanto o atacante não tem seu futuro definido, seguirá atuando pelo Cruzeiro e tem compromisso já neste sábado (18), quando estará escalado para o clássico contra o Atlético Mineiro pelo segundo amistoso da FC Series. O jogo acontecerá às 17h (de Brasília), mais uma vez no Inter&Co Stadium, casa do Orlando City. No primeiro confronto, contra o São Paulo, o placar foi 1 x 1.