Cruzeiro e Tombense se enfrentam neste domingo (19), em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. A bola às 20h (de Brasília), no Mineirão, com transmissão do Premiere. A Raposa entrará em campo sem a maioria dos titulares, que atuou no sábado (18) no clássico contra o Atlético-MG, nos EUA. ➡️ Clique para assistir no Premiere.

Tudo sobre o jogo entre Cruzeiro e Tombense (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Tombense

1ª RODADA- CAMPEONATO MINEIRO

📆 Data e horário: domingo, 19 de janeiro de 2025, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte;

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: André Luiz Skettino;

🖥️ VAR: Wagner Reway.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Eddie Howe)

Léo Aragão; Fagner, Jonathan Jesus, Lucas Villalba, Kaiki; Lucas Silva, Christian, Peralta, Rodriguinho; Marquinhos, Tevis.

TOMBENSE (Técnico: Vitor Pereira)

Vinicius Dias; Baracioli, Roger Carvalho, Rony e Dudu Mandai; Rickson, Lucas Santos, Cleiton e Pedro Oliveira; João Pedro e Douglas Coutinho.

