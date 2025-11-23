Leitura labial revela reação de jogadores do Flamengo com empate do Palmeiras

O tropeço do Palmeiras diante do Fluminense no Allianz Parque, no empate em 0 a 0, permitiu que os jogadores do Flamengo sonhem em se tornar campeões brasileiros já na próxima rodada (36ª). Em leitura labial divulgada pelo especialista Gustavo Machado, é possível acompanhar o momento em que os jogadores rubro-negros descobrem que o Palmeiras não venceu sua partida. ▶️ASSISTA ABAIXO;

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi o desempenho do Flamengo e do Palmeiras na 35ª rodada?

O Flamengo venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 0 no Maracanã na noite deste sábado (22) e colocou uma mão na taça do Brasileirão. Agora, o time carioca pode conquistar o título do Campeonato Brasileiro já na 36ª rodada.

Na despedida do Allianz, com mais de 40 mil torcedores, o Palmeiras empatou por 0 a 0 com o Fluminense. Em jogo intenso na noite deste sábado (22), o Tricolor foi superior no primeiro tempo, enquanto o Verdão equilibrou no segundo.

continua após a publicidade

O que o Fla precisa para ser campeão antecipado?

Com a sua vitória e o empate do Palmeiras, o Flamengo abriu quatro pontos de vantagem na classificação (74 a 70), faltando três rodadas para o fim da competição.

Ou seja, na próxima rodada: caso o Flamengo vença o Atlético-MG, na Arena MRV, e o Palmeiras perca para o Grêmio, na Arena do Grêmio, o time carioca ficará com a taça. Afinal, abrirá sete pontos de vantagem, tendo apenas duas rodadas restantes (seis pontos a serem disputados). ➡️Clique aqui para conferir outros cenários

continua após a publicidade