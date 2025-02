Web reclama de marcação intensa em Neymar no jogo do Santos: ‘Anulado’

Durante o jogo entre Santos e Novorizontino, da tarde deste domingo (9), pela oitava rodada do Campeonato Paulista, os torcedores do Peixe reclamaram da marcação intensa sobre Neymar. O atacante foi titular no duelo, e teve dificuldades na criação das jogadas por conta da sólida defesa dos visitantes.

Neymar e toda a equipe do Santos tiveram um primeiro tempo apagado, um contraste do jogo contra o Botafogo-SP, que marcou a reestreia do camisa 10 no futebol brasileiro. O Menino da Vila entrou na partida no início do segundo tempo, e teve uma boa atuação.

O quarteto com Neymar, Soteldo, Guilherme e Tiquinho não conseguiu abrir o placar. Até o momento, Santos e Novorizontino empatam por 0 a 0.

Neymar à parte, Santos precisa da vitória

Terceiro colocado do Grupo B, com 8 pontos em sete partidas, o Santos entra em campo fora da zona de classificação às quartas de final, e por isso precisa vencer o Novorizontino para não correr o risco de se complicar de vez na tabela. E, nesse caso, jogaria a pressão para o clássico diante do Corinthians, na próxima quarta-feira (12), na Neo Química Arena.

