Titular do Corinthians desbanca Neymar e vence prêmio do Paulistão

Neymar reestrou pelo Santos na última quarta-feira (5), no emapte do Alvinegro com Botafogo-SP, por 1 a 1, na Vila Belmiro, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. Sem a vitória e não tendo um grande destaque dentro das quatro linhas, o atacante acabou perdendo a eleição de craque da galera do Paulistão.

Para a 7ª rodada, o público elegeu o goleiro Hugo Souza como o destaque do torneio. O arqueiro do Corinthians foi o herói do empate em 1 a 1 com o Palmeiras na última quinta-feira (6). Em campo, ele foi responsável por realizar a defesa da cobrança de pênalti de Estevão, que poderia ter dado a vitória para o Alviverde na reta final da do clássico.

A defesa crucial para o resultado do dérbi marcou a boa fase do goleiro. Está foi a segunda vez na temporada que Hugo Souza conseguiu parar uma cobrança de pênalti. A primeira aconteceu contra o Novorizontine, pela 6ª rodada do Paulistão.

Neymar x Hugo Souza

O embate entre o atacante e o goleiro irá acontecer nos próximos dias. O Santos enfrenta o Corinthians na quarta-feira (12), na Neo Química Arena, às 21h30, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. Antes do clássico, os clubes enfrentam respectivamente o Novorizontino e o São Bernardo, neste domingo (9).