Escrito por Lance! • Publicada em 17/11/2024 - 13:36 • Rio de Janeiro (RJ)

Neymar no Santos

O Santos tem um acordo fechado para a volta de Neymar, segundo informação do jornalista argentino César Luis Merlo, especializado no mercado de transferências. Uma rescisão de contrato está sendo trabalhada com o Al-Hilal, e a ideia é que o anúncio oficial seja feito após o fim da Série B.

A chegada de Neymar em 2025 já era aguardada pelo Santos. A ideia da diretoria do Peixe era repatriar o camisa 10 em julho, assim que o vínculo com a equipe saudita terminasse. Mas a possibilidade de um acordo amigável entre as partes para adiantar a rescisão animou o presidente Marcelo Teixeira à época, que agora vê a oportunidade de contar com Neymar já no início do ano.

