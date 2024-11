Santos comemora título em vídeo com Pelé e Racionais; veja

Foto: Henrique Campinha/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 17/11/2024 - 00:41 • São Paulo (SP)

O Santos celebrou o título da Série B do Campeonato Brasileiro nas redes sociais, marcando o retorno do clube à elite do futebol. O clube compartilhou um vídeo emocionante, intitulado “Santos Futebol Clube: pela reconstrução”, com referências a Pelé e ao grupo de Rap Racionais MC’s.

O vídeo foi embalado por uma fala do rapper Edi Rock, do Racionais MC’s, um torcedor declarado do Santos. No texto, ele reflete sobre o título conquistado e faz um paralelo com o sofrimento do clube nos últimos anos.

— O título de hoje ainda não cicatriza as marcas que aquele 6 de dezembro deixou. A nossa missão é muito maior, ela está apenas no começo, a gente sabe disso. Mas o título de hoje é um respiro de felicidade para quem injustamente sofreu tanto nos últimos anos. A emoção necessária para dar prosseguimento ao nosso mais importante renascimento, renascimento da história mais sagrada do futebol e que nada, nada irá mudar. O Santos não é uma fênix, a fênix é o Santos. A alegria está voltando e ressignificando as nossas lágrimas. Pode acreditar, meu parceiro — diz o rapper, com uma referência à música “A Vida é Desafio”.

Depois passam imagens do dia da queda para a Série B, inclusive do gol do Fortaleza que determinou o rebaixamento, ocorrido no ano passado. A camisa 10 de Pelé aparece sendo “guardada” no vestiário, seguido de gols e lances do Rei do futebol.

Elenco do Santos comemora retorno à Serie A do Brasileirão (Foto: Santos FC/X)

Os gols da campanha vitoriosa na segunda divisão também são mostrados, dividindo espaço com a festa dos torcedores santistas na Vila Viva Sorte.

A música “Louco e Sonhador”, do MC Neguinho do Kaxeta, acompanha o vídeo, carregando a emoção da jornada do Santos. Com o acesso garantido desde a segunda-feira passada e a confirmação do título neste sábado, após o empate de Novorizontino e Paysandu, o Santos comemorou com a certeza de que a equipe, agora com 68 pontos, não pode ser alcançada pelos adversários, como o Mirassol e o Novorizontino, que têm 64 pontos.