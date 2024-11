Campeão da Série B, Santos receberá troféu neste domingo

Taça da Série B do Campeonato Brasileiro (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)







Copiar Link

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 16/11/2024 - 22:38 • São Paulo (SP)

O Santos, já campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, receberá o troféu da competição após a partida contra o CRB, válida pela 37ª rodada, neste domingo, 17. A entrega da taça, realizada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), marcará a conquista do Peixe e o retorno do time à elite do futebol brasileiro.

➡️ Santos é campeão da Série B após tropeço do Novorizontino

A confirmação do título aconteceu neste sábado, quando o Novorizontino ficou apenas no empate de 1 a 1 com o Paysandu.

A partida contra o CRB, que ocorre às 16h (horário de Brasília), terá a Vila Viva Sorte lotada, já que todos os ingressos foram vendidos antecipadamente. O Santos, que já garantiu a taça, aproveitará a ocasião para comemorar o título com seus torcedores.

A escolha de Diego Pituca, capitão do time, para levantar a taça é praticamente certa, já que ele foi o jogador que mais usou a braçadeira ao longo da temporada. No entanto, outros atletas como João Schmidt, Giuliano, Gil e Guilherme também ocuparam esse papel durante a campanha.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, foi convidado pela diretoria do Santos para prestigiar a entrega do troféu e acompanhar a festa na Vila Belmiro. Mas a presença dele é vista pelo Peixe como muito difícil, já que ele está na Bahia com a Seleção Brasileira.

Elenco do Santos comemora retorno à Serie A do Brasileirão (Foto: Santos FC/X.)

Outras ações estão programadas pela diretoria santista para acontecer na Vila Viva Sorte para comemorar o título da Série B. Há a expectativa que a camisa 10 seja retirada do vestiário do Santos. O time não usou o número na segunda divisão.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

A entrega do troféu será o ponto alto de uma temporada que ficou marcada pela regularidade do Santos, que superou momentos difíceis ao longo do torneio. Agora, a torcida santista pode celebrar o retorno do Peixe à Série A e o título conquistado na Série B.