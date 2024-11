Rafael Leão posta foto de Neymar após possível volta ao Santos

Após o anúncio do acordo entre Neymar e Santos, Rafael Leão postou uma foto do jogador brasileiro com a camisa do Santos. A imagem foi publicada por meio dos stories do Instagram do perfil pessoal do português.

Rafael Leão, jogador do Milan de 25 anos, é fã declarado do futebol de Neymar. Quando o brasileiro voltou aos gramados após um ano afastado por lesão, o português Rafael Leão também comemorou o retorno.

(Foto: Reprodução/Instagram @iamrafaeleao93)

Neymar no Santos

O Santos tem um acordo fechado para a volta de Neymar, segundo informação do jornalista argentino César Luis Merlo, especializado no mercado de transferências. Uma rescisão de contrato está sendo trabalhada com o Al-Hilal, e a ideia é que o anúncio oficial seja feito após o fim da Série B.

A chegada de Neymar em 2025 já era aguardada pelo Santos. A ideia da diretoria do Peixe era repatriar o camisa 10 em julho, assim que o vínculo com a equipe saudita terminasse. Mas a possibilidade de um acordo amigável entre as partes para adiantar a rescisão animou o presidente Marcelo Teixeira à época, que agora vê a oportunidade de contar com Neymar já no início do ano.

Além de defender seu clube de formação, Neymar vê no Santos uma oportunidade de retomar seu alto nível de jogo após grave lesão no joelho e, assim, reconquistar uma vaga na Seleção Brasileira para disputar a Copa do Mundo de 2026.