Neymar chega a acordo para retornar ao Santos, diz jornalista

Neymar, em visita à Vila Belmiro em 2023 (Foto: Guilherme Kastner/Santos)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/11/2024 - 12:21 • Santos (SP)

O Santos tem um acordo fechado para a volta de Neymar, segundo informação do jornalista argentino César Luis Merlo, especializado no mercado de transferências, na manhã deste domingo (17). A rescisão do contrato estaria sendo trabalhada com o Al-Hilal, e a ideia é que o anúncio oficial seja feito após o fim da Série B do Brasileiro, de acordo com o jornalista.

➡️ Campeão da Série B, Santos receberá troféu neste domingo

A chegada de Neymar em 2025 já era aguardada pelo Santos. A ideia da diretoria do Peixe era repatriar o camisa 10 em julho, assim que o vínculo com a equipe saudita terminasse. Mas a possibilidade de um acordo amigável entre as partes para adiantar a rescisão animou o presidente Marcelo Teixeira à época, que agora vê a oportunidade de contar com Neymar já no início do ano.

Além de defender seu clube de formação, Neymar vê no Santos uma oportunidade de retomar seu alto nível de jogo após grave lesão no joelho e, assim, reconquistar uma vaga na Seleção Brasileira para disputar a Copa do Mundo de 2026.

Lesão de Neymar

Neymar não atuava durante um ano desde a lesão sofrida no dia 17 de outubro de 2023, quando defendia a Seleção Brasileira em duelo contra o Uruguai durante a Data Fifa. Na ocasião, foi constatado um rompimento do ligamento cruzado anterior e do menisco, necessitando de cirurgia.

Poucas semanas após se recuperar e voltar aos gramados, o camisa 10 sofreu outra lesão. O brasileiro realizou exames que apontaram uma ruptura no tendão da coxa esquerda. Ele passará por tratamento e deve estar disponível novamente em um prazo de quatro a seis semanas.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos