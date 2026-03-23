Web reage à discussão de Rogério Ceni com repórter após derrota por goleada
Após goleada sofrida para o Remo, Ceni perde a esportiva em coletiva
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O Bahia foi derrotado por 4 a 1 pelo Remo, fora de casa, neste domingo (22). O jogo foi válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, e o técnico Rogério Ceni demonstrou irritação durante a coletiva. Ao ser questionado sobre uma situação do jogo, Ceni demonstrou não ter gostado da pergunta.
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O Tricolor de Aço saiu comandando o placar, no entanto, sofreu uma virada contundente para os donos da casa, e com isso, também perderam a invencibilidade de seis jogos neste Brasileirão.
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Ceni fica maluco em coletiva pós jogo
A finalização de uma noite ruim para o professor, acabou sendo ainda pior. Quando questionado sobre o pênalti perdido por Luciano Juba, Ceni se estressou e disparou contra o responsável pela pergunta:
- Se cada um que bater e perder, a gente for escolher o próximo, se o Everaldo perder, daqui a pouco vai entrar você pra tentar. Eu não tenho mais condição também, sou uma b*sta, já fiquei velho, gordo, tô uma m*rda, mas eles deveriam ter feito. - disparou o técnico.
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Reação da web com Rogério Ceni
Após disparar contra o repórter, o professor Ceni continua sua coletiva normalmente, no entanto, internautas destacam esse momento dividindo opiniões; confira.
Resultado ruim para o Bahia
O resultado negativo tem peso para o Bahia, que perde sua invencibilidade de seis jogos e deixa escapar a chance de se firmar nas primeiras posições da tabela do Campeonato Brasileiro. Com a derrota, a equipe estaciona nos 14 pontos em sete jogos, ocupando a quinta colocação..
Além da quebra da sequência positiva, o desempenho abaixo do esperado liga um alerta para Rogério Ceni, especialmente por perder de goleada para o lanterna da competição.
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