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Goleiro quebra o braço durante defesa em partida pelo Brasileirão

Ronaldo foi rapidamente atendido em Remo x Bahia

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/03/2026
17:03
Ronaldo durante a defesa que quebrou seu braço em Remo x Bahia (Foto: Reprodução)
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Durante a partida entre Remo e Bahia, pelo Brasileirão, neste domingo (22), o goleiro Ronaldo quebrou o braço durante a queda de uma defesa. O jogador tricolor sentiu imediatamente após tocar o chão. O próprio atleta grita "quebrou meu braço", enquanto pede atendimento.

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Veja o lance de Ronaldo

No momento da lesão, o Bahia vencia a partida por 1 a 0, gol de Everaldo, marcado aos 31 minutos do primeiro tempo. Nove minutos depois, aos 40', Gabriel Taliari finalizou de fora da área para a defesa que gerou a lesão de Ronaldo.

O lance gerou muito choque entre todos os jogadores em campo, que pediram atendimento rápido. Ronaldo foi substituído por João Paulo, ex-Santos. A partida foi retomada e, aos 53 minutos, Vitor Bueno empatou para o Remo.

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Jogadores do Bahia comemoram gol contra o Remo pelo Brasileirão (Foto: Andrey Siqueira/MyPhoto Press/Gazeta Press)
Jogadores do Bahia comemoram gol contra o Remo pelo Brasileirão (Foto: Andrey Siqueira/MyPhoto Press/Gazeta Press)

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