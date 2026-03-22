Lesão em jogo da 8ª rodada do Brasileirão choca torcedores: 'Bem feia'

O primeiro tempo do confronto entre Remo e Bahia, deste domingo (22), no Mangueirão, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado por uma lesão grave. Aos 40 minutos, o goleiro Ronaldo, da equipe tricolor, machucou o braço após realizar uma defesa.

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O trauma aconteceu quando o arqueiro do Bahia se chocou com o chão após espalmar uma finalização do lateral Marcelinho. Ao cair de mal jeito no gramado, o goleiro imediatamente indicou que havia se machucado.

A equipe médica do Tricolor de Aço entrou rapidamente em campo para realizar o primeiro atendimento ao jogador. Sem condições de jogo, ele deixou o campo para a entrada de João Paulo. Veja o lance a repercussão da jogada abaixo:

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