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Lesão em jogo da 8ª rodada do Brasileirão choca torcedores: 'Bem feia'

Caso aconteceu em Remo x Bahia

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Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/03/2026
17:11
Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
imagem cameraTaça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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O primeiro tempo do confronto entre Remo e Bahia, deste domingo (22), no Mangueirão, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado por uma lesão grave. Aos 40 minutos, o goleiro Ronaldo, da equipe tricolor, machucou o braço após realizar uma defesa.

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O trauma aconteceu quando o arqueiro do Bahia se chocou com o chão após espalmar uma finalização do lateral Marcelinho. Ao cair de mal jeito no gramado, o goleiro imediatamente indicou que havia se machucado.

A equipe médica do Tricolor de Aço entrou rapidamente em campo para realizar o primeiro atendimento ao jogador. Sem condições de jogo, ele deixou o campo para a entrada de João Paulo. Veja o lance a repercussão da jogada abaixo:

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