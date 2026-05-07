Craque Neto se irrita com medalhão do Corinthians: 'Anda em campo'

O Corinthians empatou com o Santa Fe, na noite desta quarta-feira (6), em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Apesar do gol heroico de Gustavo Henrique no final da partida, o ex-jogador Craque Neto se irritou com o desempenho de um medalhão.

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Na transmissão do duelo disputado na Colômbia, o ídolo do Corinthians deu aquela cornetada no meia Jesse Lingard, que vem tendo mais minutos nos últimos jogos.

- O Lingard anda em campo, não corre. Não tem nenhum tipo de vontade de jogar - desabafou o ex-jogador na "Rádio Craque Neto" depois do jogo do Corinthians.

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Com o placar, o Corinthians agora soma 10 pontos e segue na liderança do Grupo E da Libertadores. A equipe de Fernando Diniz mantém vantagem confortável na chave, enquanto o Santa Fe chegou aos dois pontos e permanece na terceira colocação. Platense aparece em segundo, com seis pontos, e o Peñarol é o lanterna, com um.

Para o Corinthians garantir a classificação ainda nesta rodada, o Peñarol não pode vencer o Platense no duelo desta quinta-feira (7), na Argentina.

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Jesse Lingard em ação pelo Corinthians em partida contra o Santa Fe, pela Libertadores (Foto: Luis ACOSTA/AFP)

Como foi o jogo do Corinthians na Libertadores

A primeira etapa foi equilibrada entre as duas equipes. O Corinthians começou melhor, teve mais posse de bola, mas viu o Santa Fe igualar as ações e assumir o controle da partida. Nas chances reais de gol, o time colombiano assustou em finalização de fora da área do atacante Rodallega, enquanto o alvinegro respondeu em boa jogada de Lingard e Matheuzinho pela direita, mas o volante André não conseguiu completar para o gol.

A segunda etapa começou com o Santa Fe pressionando em busca do gol. Em poucos minutos, a equipe colombiana criou duas grandes chances, com Rodallega e Toscano, que exigiram boas defesas de Hugo Souza. Os donos da casa ainda assustaram em cabeceio de Emmanuel Oliveira.

O gol que abriu o placar saiu aos 14 minutos. Após passe entre a defesa do Corinthians, Rodallega apareceu livre para marcar. O empate do Timão, no entanto, saiu nos acréscimos, com Gustavo Henrique de cabeça.

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