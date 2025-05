Quanto João Fonseca pode faturar em Roland Garros? Veja premiação

João Fonseca inicia nesta terça-feira (27) sua campanha em Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada. O jovem brasileiro, de apenas 18 anos, terá pela frente o polonês Hubert Hurkacz, atual número 31 do ranking mundial e ex-integrante do top 10.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Apesar do bom início de temporada, o momento não é dos melhores para o brasileiro. Fonseca ainda não venceu partidas no saibro em 2025, sendo eliminado na estreia de três torneios importantes: os Masters 1000 de Madri e Roma, além do Challenger de Estoril.

💰 Premiação milionária em Roland Garros

A edição deste ano de Roland Garros promete ser a mais lucrativa da história. O torneio vai distribuir um total de 56,352 milhões de euros — cerca de R$ 360 milhões — representando um crescimento de mais de 5% em relação ao ano passado.

continua após a publicidade

Os valores são iguais para homens e mulheres desde 2007, e o campeão de simples embolsará 2,55 milhões de euros, algo superior a R$ 16 milhões na cotação atual.

📊 Veja quanto João Fonseca pode faturar por rodada:

1ª rodada : € 78 mil (R$ 498 mil)

: € 78 mil (R$ 498 mil) 2ª rodada : € 117 mil (R$ 747 mil)

: € 117 mil (R$ 747 mil) 3ª rodada : € 168 mil (R$ 1,07 milhão)

: € 168 mil (R$ 1,07 milhão) Oitavas de final : € 265 mil (R$ 1,69 milhão)

: € 265 mil (R$ 1,69 milhão) Quartas de final : € 440 mil (R$ 2,8 milhões)

: € 440 mil (R$ 2,8 milhões) Semifinal : € 690 mil (R$ 4,4 milhões)

: € 690 mil (R$ 4,4 milhões) Vice-campeão : € 1,275 milhão (R$ 8,1 milhões)

: € 1,275 milhão (R$ 8,1 milhões) Campeão: € 2,55 milhões (R$ 16,2 milhões)

Para João Fonseca, cada vitória no saibro francês não representa apenas avanço esportivo, mas também um salto significativo em premiação e visibilidade.

continua após a publicidade

🎾 Desafio contra Hurkacz e expectativa

Fonseca estreia contra um adversário experiente, que já figurou entre os dez melhores do mundo e tem no saque sua principal arma. Se vencer, o brasileiro pode faturar logo de cara quase meio milhão de reais, além de somar importantes pontos no ranking da ATP.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.