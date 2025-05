Neymar teria investido pesado em conforto e privacidade para a terceira filha, Helena, viver com a mãe, Amanda Kimberlly. Segundo informações da revista 'Quem', o camisa 10 do Santos adquiriu uma mansão avaliada em R$ 5,5 milhões para que as duas possam viver com estrutura e segurança — e, de quebra, no mesmo condomínio onde mora Rafaella Santos, irmã do jogador e madrinha da criança.

Localizada em Alphaville, na região metropolitana de São Paulo — reduto de diversos artistas famosos — a mansão impressiona pela estrutura. São cinco suítes, piscina, brinquedoteca, horta, além de uma cozinha americana e outra interna, garantindo conforto e funcionalidade em dobro. De acordo com a revista, Helena e Amanda ainda não se mudaram para o local, que já até contou com a visita de Neymar.

Neymar dentro de campo

Desde que retornou ao Santos no início do ano, Neymar vem enfrentando problemas físicos e tem tido dificuldades para entrar em campo. Foram três lesões musculares em menos de seis meses e apenas 11 partidas disputadas no período. O camisa 12 atuou por cerca de 60 minutos nos dois últimos compromissos do Peixe, contra o CRB, pela Copa do Brasil, e diante do Vitória, pelo Brasileirão. Ainda assim, ficou fora da lista dos 25 convocados do técnico Carlo Ancelotti.

