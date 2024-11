Web debocha de valor doado por Augusto Melo em ‘vaquinha’ do Corinthians: ‘Tá duro dorme’

Augusto Melo, presidente do Corinthians, viralizou nas redes sociais na última quarta-feira (27) após publicar um vídeo tentando realizar uma doação para o projeto "Doe Arena". A quantia proposta pelo atual mandatário do Timão no registro foi de R$ 1000. O valor foi considerado baixo por parte dos torcedores, que debocharam dele nas redes sociais.

A repercussão do caso foi negativa para Augusto Melo. Posteriormente, o dirigente explicou que irá realizar uma doação do respectivo valor durante os próximos seis meses, período total da campanha corintiana. No fim das contas, a doação final totalizaria R$ 6 mil.

O projeto do clube paulista busca arrecadar fundos para a quitação da dívida da Neo Química Arena com a Caixa Econômica Federal, atualmente em R$ 710 milhões. Para isto, o clube conta com a doação de torcedores, ex-jogadores e personalidades. Confira a reação abaixo:

O projeto "Doe Arena" ganhou vida no último mês. No dia 18 de outubro, dirigentes do Corinthians junto com membros da Gaviões da Fiel assinaram protocolo junto a Caixa Econômica Federal dar vida a ideia, que partiu da torcida organizada do Timão.

Após pouco mais de um mês, uma conta PIX foi criada pelo clube, na última quarta-feira (27), para receber as doações. A previsão é de que a campanha tenha seis meses de duração e possa arrecadar entre R$ 500 e R$ 700 milhões. Os interesados em participar da vaquinha devem doar a partir do site doearenacorinthians.com.br.

