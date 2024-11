Hugo Souza revela conversa com Cássio e define objetivos no Corinthians

Hugo Souza, 25 anos, será o goleiro do Corinthians nos próximos quatro anos. O jogador foi contratado em definitivo pelo Timão após uma 'novela' envolvendo seu ex-clube, o Flamengo. Nesta terça-feira (26), o clube alvinegro efetuou o pagamento de 800 mil euros ao time carioca e garantiu a permanência do goleiro.

Mesmo com pouco tempo de clube, sua estreia pelo Corinthians foi em julho deste ano, Hugo Souza conquistou uma liderança dentro do elenco. O jogador é um dos nomes mais aclamados pela Fiel e um dos responsáveis pela reviravolta do Timão na temporada.

- Experiência não tem a ver com idade. Fiquei muito feliz quando a comissão me elegeu como uma das lideranças da equipe. Costumo dizer que só sabe o que é trabalhar no Corinthians quem vive o dia a dia aqui. A gente vem para cá e às vezes não queremos ir embora - disse o jogador durante entrevista coletiva.

Decisivo

Hugo foi contratado para repor as saídas de Cássio e Carlos Miguel, que deixaram o Corinthians ao longo desta temporada. O goleiro não sentiu a pressão de substituir dois atletas queridos pela Fiel e assumiu a titularidade do Timão.

O jogador foi fundamental na campanha que levou o Timão para as semifinais da Copa do Brasil e Sul-Americana. Hugo Souza foi herói nas penalidades nas oitavas de final da competição nacional, contra o Grêmio, e no torneio continental, contra o Red Bull Bragantino.

No duelo com a equipe do interior de São Paulo, na Neo Química Arena, Hugo Souza defendeu três pênaltis seguidos e garantiu a vaga para o Timão. O jogador aponta essa partida como seu momento mais marcante no Corinthians até hoje.

- Tive muitos momentos marcantes, mas assim, se for para escolher, fico com os pênaltis contra o Bragantino, na Sul-Americana. Foi uma alegria que vivi, não consigo mensurar o tamanho dela, mas sei que será muito menos em relação ao dia que eu ganhar uma taça - disse o goleiro.

Hugo Souza durante partida entre Corinthians e Flamengo, pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Encontro com Cássio

Na quarta-feira (20), o Corinthians venceu o Cruzeiro por 2 a 1, em jogo na Neo Química Arena. Cássio não entrou em campo, mas esteve no estádio. Hugo Souza revelou que conversou com o ex-goleiro do Timão.

Cássio atuou em 712 partidas pelo Corinthians e defendeu a meta alvinegra por mais de uma década. O goleiro deixou o Timão em maio, quando se transferiu ao Cruzeiro.

- Vim para cá com isso na cabeça, substituir o maior atleta que passou na história do clube. Eu respeito muito ele. No jogo contra o Cruzeiro ele foi ao vestiário e tivemos um papo legal. E fiquei nossa, é o Cássio, sabe? É uma referência - contou o jogador.

Hugo Souza não contou qual foi o teor da conversa, mas confessou que ficou admirado em ver o ídolo de perto.

- Foi mais um papo no geral. Cheguei no assunto, falamos sobre o campeonato, os jogos, entre outros temas. Eu só ficava encarando ele, sentimento de encontrar uma referência, um ídolo, foi um assunto no geral, nada específico. Só de ficar perto dele, já fiquei feliz - contou o goleiro.