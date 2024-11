Neto, Benja, Romero… Veja os embaixadores da campanha ‘Doe Arena’, no Corinthians

Foi lançada nesta quarta-feira (27) a campanha 'Doe Arena', que arrecada dinheiro para o pagamento do financiamento da Neo Química Arena. O movimento foi organizado pela Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians, e tem como embaixadores personalidades famosas, como Craque Neto, Benjamin Back e o atacante Romero.

Além de Neto, Benja e Romero, também são embaixadores da campanha: Alessandra Negrini, Alfinete, Badauí, Basílio, Fernanda de Freitas, Mc Hariel, Rappin'Hood, Rodrigo Mato Seco, Sabrina Sato e Tamires. A campanha tem aval do clube e as doações são feitas no site https://www.doearenacorinthians.com.br/.

A dívida do Corinthians com a Caixa

Em setembro deste ano, o Corinthians organizou uma entrevista coletiva, chamada de “Dia da Transparência”, para detalhar as finanças do clube. Ao todo, o clube alvinegro possui uma dívida no valor de R$ 2,3 bilhões.

Dentro desta quantia, cerca de R$ 710 milhões representam o débito do Timão com a Caixa Econômica Federal referente à construção da Neo Química Arena, em 2014. O financiamento coletivo pretende arrecadar R$ 700 milhões em até seis meses de campanha.