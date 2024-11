Memphis Depay cai no samba na quadra da Gaviões da Fiel; assista

Em lua de mel com a torcida do Corinthians, o atacante Memphis Depay visitou a quadra da escola de samba Gaviões da Fiel nesta quarta-feira (27). O jogador chegou a tocar um surdo com outros ritmistas da agremiação, que cantaram músicas da torcida do Alvinegro junto com o holandês. Assista ao vídeo acima:

