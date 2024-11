Corinthians anuncia plano para pagamento de dívidas na CBF; entenda

O Corinthians anunciou que elaborou um plano para reorganizar o pagamento de dívidas aos credores. Nesta quarta-feira (27), o clube alvinegro informou que apresentou um projeto de renegociações à Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF (CNRD), órgão da confederação responsável por resolver conflitos no futebol brasileiro.

Em comunicado oficial, o clube alvinegro informou que busca reorganizar o pagamento dos débitos pendentes a jogadores, empresários e clubes que tramitam no órgão. Caso homologado pelo CNRD, o processo vai determinar quais credores terão prioridade para receber o pagamento do Corinthians, que se comprometerá a realizá-los mensalmente.

Segundo o "ge.globo", o Corinthians também vai montar um Regime Centralizado de Execuções na Justiça, uma forma de renegociar débitos cobrados na esfera civil. Em 2024, o clube teve mais de R$ 50 milhões bloqueados por ações na justiça.

Dívida

Em setembro, o Corinthians organizou uma coletiva, chamada de "Dia da Transparência", para esclarecer os débitos pendentes do clube. Ao todo, o Timão possui uma dívida avaliada em R$ 2,3 bilhões, sendo R$ 710 milhões com o banco referente a construção de seu estádio, em Itaquera, para a Copa do Mundo de 2014.

Veja o comunicado do Corinthians

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que apresentou à Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF (CNRD) um plano coletivo para o pagamento e parcelamento de dívidas com ex-atletas, agentes e outros clubes.

O plano abrange processos atualmente em tramitação no referido órgão e prevê o parcelamento ao longo dos próximos anos.

Elaborada pela Diretoria de Negócios Jurídicos e pela Diretoria Financeira, a medida ainda aguarda homologação pela CNRD. Essa iniciativa integra um conjunto de ações voltadas à reorganização jurídico-financeira do clube.

O Corinthians reafirma seu compromisso com o pagamento de credores, bem como com a reorganização de suas áreas jurídica, financeira e administrativa, incluindo o equilíbrio do orçamento e o controle de gastos."