Conselho do Corinthians adia votação do impeachment de Augusto Melo

O Conselho Deliberativo do Corinthians decidiu adiar a votação que estava marcada para esta quinta-feira (28) do impeachment do presidente Augusto Melo. Romeu Tuma Júnior, que preside o conselho, fez o anúncio do adiamento. A informação é do jornalista Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes.

Segundo Tuma, a decisão acatou um pedido que partiu da Polícia Militar de São Paulo, que alegou dificuldade de garantir a segurança dos presentes na reunião. O Parque São Jorge, local da reunião, está aberto para sócios e também receberá um jogo de basquete.

Augusto Melo, presidente do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

A data definida para realizar a reunião e a votação é a próxima segunda-feira (2), quando a sede social do clube estará fechada e poderá receber apenas os integrantes da reunião.

Pedidos de adiamento da votação do impeachment

Além das conversas com as autoridades de segurança, Romeu Tuma também recebeu pedidos dos próprios conselheiros, membros da Comissão de Ética e até de integrantes da torcida organizada Gaviões da Fiel. Cada um dos grupos alertou para motivações diferentes que pesavam em prol do adiamento da votação.

Entre eles, a preferência por fazer a votação apenas após o fim do inquérito policial que investiga as ações no contrato de patrocínio firmado pelo Corinthians com a VaideBet. Outro motivo levantado foi o possível impacto dessa votação, principalmente se resultar em impeachment , no desempenho do Corinthians no campo.

Nesta reta final de Brasileirão, o clube alavancou uma sequência de vitórias, saiu da luta contra o rebaixamento e agora já mira uma vaga no G7, que classifica para a pré-Libertadores. Os próprios jogadores corintianos se posicionaram publicamente prestando apoio ao atual presidente Augusto Melo.