Web aponta para vexame do São Paulo em duas emissoras diferentes; entenda

O início da temporada de 2026 marca um momento conturbado para o São Paulo, dentro e fora de campo. Neste domingo (11), enquanto a Record transmitia a derrota por 3 a 0 para o Mirassol, na estreia do Campeonato Paulista, o Fantástico exibiu uma matéria detalhando todo o escândalo político da gestão do atual presidente, Júlio Casares. O assunto repercutiu entre os torcedores nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️Torcida do São Paulo aponta culpado por derrota para o Mirassol: 'Parabéns'

Além da dura derrota na estreia do Paulistão, o programa "Fantástico", da Rede Globo, exibiu uma matéria sobre os saques em dinheiro vivo retirados da conta do clube, totalizando R$ 11 milhões, além do depósito de R$ 1,5 milhão na conta do presidente Julio Casares.

Após o encerramento da rodada, os torcedores apontaram para um verdadeiro vexame do São Paulo neste início de temporada. Segundo alguns internautas, o clube passou por momentos delicados em duas emissoras ao mesmo tempo. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Diante de todas as polêmicas, o atual presidente Júlio Casares passará por um processo de votação no Conselho Deliberativo, na próxima sexta-feira (16), que decidirá se ele será afastado ou não do cargo e se o pedido de impeachment terá prosseguimento.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

São Paulo grita por reação

Texto por: Izabella Giannola

O cenário exposto neste início de temporada indica quais tendem a ser os caminhos do São Paulo ao longo de 2026. Se no último ano o desafio era lidar com as frustrações dentro de campo e com um departamento médico sempre cheio, agora o principal obstáculo passa a ser a instabilidade política e a necessidade de contornar dificuldades fora das quatro linhas - que, querendo ou não, refletem dentro de campo também.

continua após a publicidade

Isso afeta, por exemplo, as movimentações do São Paulo no mercado. Negociações e conversas estão travadas até a situação de sexta-feira ser resolvida, como o caso do interesse em Allan, do Flamengo.

O cenário indica que 2026 não será um ano simples para o Tricolor, percepção que também foi externada pelos próprios jogadores, como na entrevista concedida por Luciano após a partida.

- Sobre o torcedor, eu vou ser sincero. A gente vai precisar muito da torcida, porque, como no ano passado, eu acho que este ano vai ser ainda mais difícil. Então eu peço para o nosso torcedor estar junto, porque com eles a gente é mais forte. A temporada vai ser dura, e com o apoio do torcedor tudo fica melhor - foi sincero.

O São Paulo volta a campo na quinta-feira, dia 15 de janeiro, quando enfrenta o São Bernardo, às 21h45, no Morumbis, em seu reencontro com a torcida.