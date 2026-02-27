O Flamengo perdeu a final da Recopa para o Lanús, na noite desta quinta-feira (26), em jogo dramático no Maracanã. Nas redes sociais, muitos torcedores apontaram quem foi o principal responsável pelo vice-campeonato.

Os gols do título dos visitantes foram feitos por Castillo — que já havia deixado o dele no jogo de ida —, Carrera e Bou. Arrascaeta e Jorginho, ambos de pênalti, marcaram para os donos da casa em Flamengo x Lanús.

Nas redes sociais, o técnico Filipe Luís foi apontado por muitos torcedores do Flamengo como responsável pelo vice na Recopa Sul-Americana. Veja os comentários abaixo:

Jogadores do Flamengo antes do jogo com o Lanús (Foto: Maga Jr/Agência F8/Gazeta Press)

Veja os comentários sobre o técnico

Como foi o jogo entre Flamengo e Lanús

No primeiro tempo contra o Flamengo, o Lanús se fechava e buscava uma oportunidade de ampliar a vantagem em um contra-ataque, como quem esperava um erro rubro-negro. E ele aconteceu.

Aos 28 minutos, após sobra de bola de cobrança de falta perigosa para o Mais Querido, Rossi se antecipou para ajudar na contrução. Ayrton Lucas, então, tentou recuar para o goleiro, que acabou escorregando. Com gol aberto, Castillo conduziu a bola e bateu de fora da área para deixar o placar agregado em 2 a 0 para a equipe argentina.

A reação rubro-negra, contudo, não demorou muito. Cinco minutos depois, Varela pela direita, e Carrera desviou a bola com o braço dentro da área. Pênalti para o Flamengo, cobrado e convertido por Arrascaeta para empatar o jogo e diminuir a vantagem no agregado para um gol em Flamengo x Lanús.

A solução, contudo, veio por baixo: Jorginho, que também entrou no segundo tempo, achou Arrascaeta. O uruguaio fintou o marcador e foi derrubado no limite da área, o suficiente para o árbitro apontar pênalti mais uma vez. Especialista, o ítalo-brasileiro cobrou e deixou tudo igual na soma dos placares aos 39' da segunda etapa, mandando a decisão para a prorrogação.

Nos últimos 15 minutos, quando tudo parecia se encaminhar para a disputa por pênaltis, os argentinos tiveram mais um escanteio a favor. Desta vez, foi Canale quem desviou de cabeça, vencendo Paquetá pelo alto, para balançar a rede rubro-negra. Na sequência, com o Flamengo todo no ataque, os argentinos ainda viraram a partida com Bou para sagramentar o título da Recopa Sul-Americana para o Lanús.