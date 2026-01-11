Torcida do São Paulo aponta culpado por derrota para o Mirassol: 'Parabéns'

O São Paulo sofreu uma derrota pesada para o Mirassol, na noite deste domingo (11), na primeira rodada do Campeonato Paulista. Nas redes sociais, os torcedores do Tricolor Paulista ficaram revoltados com o resultado e apontaram um culpado pelo revés.

Em meio a uma semana marcada por polêmicas fora de campo, o São Paulo foi até Mirassol e acabou derrotado por 3 a 0 no Maião. Lucas Mugni abriu o placar, Alesson ampliou e José Aldo fechou o caixão do Tricolor Paulista.

Nas redes sociais, o principal alvo da torcida do São Paulo depois da derrota para o Mirassol foi o presidente Julio Casares. Veja os comentários abaixo:

Mirassol x São Paulo pelo Campeonato Paulista (Foto: (Foto: Douglas Ribeiro/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Veja comentários dos torcedores sobre o presidente depois do jogo

Como foi o jogo entre São Paulo e Mirassol

Bastaram sete minutos para o Mirassol abrir o placar e complicar a situação do São Paulo, que entrou em campo tentando separar o cenário político do futebol. À espera da marcação de uma falta, o Tricolor perdeu o tempo da jogada. Shaylon aproveitou a sobra e acertou a trave. No rebote, o estreante Lucas Mugni apareceu livre para empurrar a bola para o fundo da rede, fazendo 1 a 0 para o Mirassol ainda no início da partida.

O gol mexeu com o psicológico do Tricolor, que teve dificuldade para reagir. Aos 19 minutos, o Mirassol ampliou a vantagem. Em um erro de Nahuel Ferraresi na saída de bola, Alesson acelerou, avançou em direção à área são-paulina e arriscou. A bola desviou em Alan Franco, em mais um vacilo da defesa, e acabou no fundo da rede. 2 a 0 para o Mirassol. Mesmo com o toque de Alan Franco, a arbitragem considerou o gol para Alesson. Situação difícil do São Paulo contra o Mirassol.

Na metade do segundo tempo, as equipes passaram a adotar posturas distintas. Orientado por Guanaes, o Mirassol recuou as linhas, reforçou o sistema defensivo e passou a explorar menos espaços. O São Paulo, por sua vez, tentou se soltar mais ofensivamente, avançou as linhas e buscou pressionar, mas encontrou dificuldades diante da boa organização do Mirassol contra o São Paulo.

Já nos minutos finais, além da desvantagem no placar, o Tricolor ainda teve um obstáculo a mais. Maik foi expulso após um carrinho em Daniel Borges, o que dificultou ainda mais qualquer tentativa de reação. Para fechar a partida, quase ao apagar das luzes, José Aldo aproveitou o espaço deixado pela defesa e marcou o terceiro do Mirassol. A equipe, que foi uma das sensações do Brasileirão no ano passado, confirmou a vitória por 3 a 0 do Mirassol em cima do São Paulo.