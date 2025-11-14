Comentarista da Champions League na TNT Sports, o jornalista Vitor Sérgio Rodrigues (VSR), respondeu o que pensa sobre a possível convocação de Neymar Jr para a Copa do Mundo de 2026. Ainda não convocado por Ancelotti em decorrência de suas lesões, o craque brasileiro não tem vaga garantida na Seleção Brasileira no próximo mundial.

- Eu acho que hoje, com essa situação de "joga sete jogos e machuca, joga oito jogos e machuca" eu acho difícil você pensar nele. Se ele fizer um primeiro semestre consistente, e conseguir manter as atuações, jogando, eu acho que em 2026 tem que levar nem que seja para jogar meia hora. Mas do jeito que foi em 2025, picotado, eu acho que é difícil levar - disse o jornalista.

Na mesma entrevista, VSR também respondeu sobre a possibilidade de convocação de outros jogadores.

David Neres - não vai Gabriel Magalhães - vai como titular absoluto Marquinhos - vai e briga por titularidade Éder Militão - vai e briga por titularidade Lucas Beraldo - não vai Alisson - vai como titular absoluto Ederson - vai pra ficar no banco Estêvão - vai e briga por titularidade Gabriel Jesus - não vai

VSR foi entrevistado pelo Lance! na quarta feira (4), no evento "The Throphy Experience", organizado pela "HBO Max" e TNT, no shopping Market Place, em São Paulo.

Entrada do espaço no Shopping Market Place, em São Paulo. (Foto: Lucas Cremonese/Lance!)

VSR respondeu sobre jogadores do Brasileirão na Copa

Perguntado sobre quais jogadores do Campeonato Brasileiro levaria para a Copa do Mundo, Vitor Sérgio afirmou que levaria o meia Matheus Pereira, do Cruzeiro.

- Se eu não tivesse condições de levar o Neymar, eu pelo menos testaria o Matheus Pereira para levar. O Brasil está precisando de um articulador, e o Ancelotti não está trabalhando com isso. Quem mais faz isso atualmente é o Paquetá - concluiu.

Também questionado sobre a presença de Marcos Antônio, do São Paulo, na Seleção Brasileira, VSR afirmou que não o levaria.

- Não levaria. Acho que, caso ele fosse, seria algo como o Paulinho em 2018 para o Tite. Um jogador de projeção, infiltração. Apesar de estar desempenhando uma função de articulador no São Paulo por necessidade, não consigo ver ele sendo articulador numa Copa do Mundo.