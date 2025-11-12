Ederson, Beraldo, Estêvão… Jornalista analisa chances de jogadores na Copa

O jornalista da TNT Sports Vitor Sérgio Rodrigues foi entrevistado pelo Lance! e respondeu sobre nomes que podem aparecer na lista da Seleção Brasileira de Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. O comentarista da Champions League analisou nomes como Ederson, Lucas Beraldo, Estêvão, entre outros.

Confira os nomes analisados por VSR na Seleção:

David Neres - não vai Gabriel Magalhães - vai como titular absoluto Marquinhos - vai e briga por titularidade Éder Militão - vai e briga por titularidade Lucas Beraldo - não vai Alisson - vai como titular absoluto Ederson - vai pra ficar no banco Estêvão - vai e briga por titularidade Gabriel Jesus - não vai

Evento da TNT Sports no shopping Market Place (Foto: Lucas Cremonese/Lance!)

VSR respondeu sobre jogadores do Brasileirão na Copa

Perguntado sobre, Vitor Sérgio afirmou que levaria o Matheus Pereira, do Cruzeiro.

- Se eu não tivesse condições de levar o Neymar, eu pelo menos testaria o Matheus Pereira para levar. O Brasil está precisando de um articulador, e o Ancelotti não está trabalhando com isso. Quem mais faz isso atualmente é o Paquetá - concluiu.

Também questionado sobre a presença de Marcos Antônio na Seleção Brasileira, VSR afirmou que não o levaria.

- Não levaria. Acho que, caso ele fosse, seria algo como o Paulinho em 2018 para o Tite. Um jogador de projeção, infiltração. Apesar de estar desempenhando uma função de articulador no São Paulo por necessidade, não consigo ver ele sendo articulador numa Copa do Mundo.

A entrevista do Lance! com o jornalista da TNT Sports aconteceu na terça-feira (5), no evento "The Trophy Experience" organizado pela emissora, no shopping Market Place, em São Paulo. Além de VSR, Mauro Beting, André Henning, Cafu e outras figuras influentes da competição europeia marcaram presença no local.