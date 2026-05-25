Rodrigo Coutinho aponta problema do Vasco de Renato Gaúcho: 'Muito nítido'

O Vasco de Renato Gaúcho sofreu uma derrota pesada para o RB Bragantino na noite deste domingo (24). Em São Januário, o Cruz-Maltino perdeu por 3 a 0 e se aproximou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

No programa "Redação Sportv", o jornalista Rodrigo Coutinho elogiou o trabalho de Renato Gaúcho no Vasco, mas fez uma ressalva importante.

➡️Felipe Melo defende jogador após Flamengo x Palmeiras: 'Pelo amor de Deus'

— Não se trata de pegar o que o Renato fez em 20 jogos no Vasco e dizer que está tudo errado. O time cresceu, melhorou, evoluiu em uma série de coisas. A questão para mim é: quando o Vasco pega jogos em que não há essa mobilização porque o adversário é de nível próximo, o time não consegue ter a mesma organização. Não consegue ter regularidade dentro de campo. E o jogo de ontem, somado aos 2 últimos jogos, é muito nítido para mim nesse sentido — analisou o jornalista sobre o Vasco de Renato Gaúcho.

Renato Gaúcho em Vasco x Bragantino (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

Como foi a derrota do Vasco de Renato Gaúcho

O Vasco teve muita dificuldade em todos os setores no primeiro tempo e esbarrou nas próprias limitações técnicas. Fisicamente abaixo, a equipe carioca viu o Bragantino dominar o jogo. A partir dos 40 minutos, as investidas do Red Bull cresceram, empilhando boas chances que, quase sempre, pararam nas mãos de Léo Jardim. Mas, aos 46, veio a finalização precisa de Rodriguinho para abrir o placar. O meia conduziu a bola do meio do campo até a intermediária da grande área, onde encontrou confiança, encheu o pé e acertou um chutaço no lado esquerdo do goleiro Cruz-Maltino. Perdendo por 1x0, o Vasco de Renato Gaúcho saiu vaiada para o vestiário, com destaque para o lateral-esquerdo Lucas Piton, que recebeu um uníssono xingamento da torcida.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O segundo tempo começou com um volume de jogo ainda maior para o Bragantino contra o Vasco de Renato Gaúcho, que chegou a acertar uma bola na trave 5', novamente com Rodriguinho. Poucos minutos depois, o Vasco teve a chance de empatar, mas Spinelli finalizou para fora, como já havia feito no 1° tempo. O domínio do Bragantino se manteve, justificando o segundo gol, aos 15 minutos. Isidro Pitta recebeu na pequena área e chapou para o gol. Após sofrer o segundo gol do Bragantino, o Vasco parecia querer reagir. Teve duas chances claras de gol na pequena área, com Spinelli e Brenner, mas ambos os atacantes desperdiçaram as finalizações. Nos minutos finais, o Bragantino recebeu um pênalti a seu favor, mas Eduardo Sasha isolou a cobrança.

🤑 Aposte em gols do Vasco de Renato Gaúcho no Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.