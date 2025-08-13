O que é a GE TV, novo canal da Globo que levou Jorge Iggor e Mariana Spinelli?

A quarta-feira (13) começou agitada nos bastidores do jornalismo esportivo brasileiro. Veterano da narração na TNT Sports, Jorge Iggor deixou o canal para se juntar à GE TV. O mesmo movimento foi feito pela apresentadora Mariana Spinelli, um dos principais nomes da ESPN nos últimos anos. Mas afinal, o que é a GE TV?

A GE TV é um projeto da Globo no meio digital para competir diretamente com a CazéTV no YouTube. De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do portal "F5", a empreitada utilizará o canal já existente do Globo Esporte na plataforma e será lançado ainda em 2025.

O novo canal adotará formato semelhante ao utilizado pelo streamer Casimiro Miguel oferecendo programas de debate, transmissões ao vivo e conteúdo com linguagem mais informal para atrair o público jovem. A iniciativa busca conquistar uma fatia do mercado digital esportivo que tem crescido significativamente nos últimos anos.

A iniciativa representa o primeiro grande investimento da Globo nesse segmento específico, após experiências em outras áreas como a ViU Hub, empresa que agencia influenciadores e artistas. A emissora já está em fase de planejamento e negociação de direitos de transmissão para o novo canal, embora a data exata de estreia não tenha sido divulgada.

Além de Jorge Iggor e Mariana Spinelli, o jornalista Fred Bruno, apresentador do Globo Esporte SP, é um dos nomes considerados para liderar o projeto. Ex-Desimpedidos, o apresentador tem experiência com transmissões ao vivo no YouTube e também comanda o programa "Panela SporTV".

O que a GE TV vai exibir?

As transmissões ao vivo de eventos esportivos constituirão o principal atrativo da GE TV. Entre as negociações em andamento está um acordo com a NFL (liga de futebol americano) para exibições nas tardes de domingo. A programação também incluirá outros campeonatos cujos direitos já pertençam à Globo e estejam liberados para exibição no YouTube.