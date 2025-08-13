Mariana Spinelli deixa ESPN e se junta a Jorge Iggor rumo a Globo

Mariana Spinelli é mais uma que se junta ao narrador Jorge Iggor e troca sua atual emissora pelo novo projeto da Globo. A apresentadora conduzia vários programas da ESPN, além de participar da cobertura de diversos eventos como repórter. Spinelli também atuava como comentarista em jogos de futebol feminino.

Contratada em 2017 como estagiária, Maraiana Spinelli foi promovida em 2019 pela ESPN, e em 2021, passou a apresentar programas, onde se destacou.

Globo já havia feito investida pela apresentadora anos atrás

Em setembro de 2022, Mariana Spinelli já havia recusado uma proposta da Globo e optou por seguir nos canais da Disney. Na época, a emissora carioca já alegava que queria a apresentadora para projetos futuros.

O que será o GE TV?

Ainda sem previsão de anúncio ou lançamento, o canal utilizará a base do perfil do Globo Esporte no YouTube, que já conta com 6,2 milhões de inscritos, e passará a exibir uma nova programação. A maior parte do elenco será composta por influenciadores digitais e profissionais do site ge. A Globo não pretende utilizar nomes do elenco atual da TV aberta e do SporTV, com poucas exceções. Um dos cotados é Fred Bruno, que chegou à emissora por conta do seu trabalho anterior no próprio Youtube.

As transmissões ao vivo serão o principal atrativo do canal, com acesso gratuito a alguns eventos esportivos. A emissora, porém, deve manter parte significativa dos seus direitos com exclusividade dos canais por assinatura. O lançamento da faz parte da estratégia do Grupo Globo para ampliar sua atuação no meio digital e explorar novas formas de faturamento com conteúdo esportivo.