Veja os nomes confirmados para a GE TV, novo canal esportivo da Globo

A Globo anunciou a contratação de quatro reforços para a “GE TV”, novo projeto digital da emissora. O canal já está em desenvolvimento e pretende competir diretamente com a CazéTV, principal portal esportivo no meio digital atualmente. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, do portal “F5”, o lançamento será ainda em 2025. A informação também foi confirmada pelo Lance!

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O novo projeto adotará formato semelhante ao utilizado pelo streamer Casimiro Miguel oferecendo programas de debate, transmissões ao vivo e conteúdo com linguagem mais informal para atrair o público jovem. A iniciativa busca conquistar uma fatia do mercado digital esportivo que tem crescido significativamente nos últimos anos.

Diante disso, a emissora resolveu se reforçar para explorar ainda mais o meio digital. Grandes nomes do jornalismo esportivo brasileiro movimentaram os bastidores, nesta quarta-feira (13). Confira.

continua após a publicidade

Jorge Iggor

Após 18 anos na TNT Sports, Jorge Iggor se despediu oficialmente da emissora para ser a principal voz das transmissões esportivas no novo canal. O narrador era o segundo mais importante na hierarquia interna da emissora, atrás somente de André Henning. Em nota, a emissora confirmou a saída do jornalista.

"A TNT Sports confirma a saída de Jorge Iggor de seu quadro de talentos, após mais de 18 anos. A empresa agradece ao profissional pelos inestimáveis serviços prestados desde 2007, ano de criação do Esporte Interativo, que viria a se tornar a TNT Sports. Desejamos sucesso ao narrador nesta nova etapa de sua trajetória profissional"

continua após a publicidade

Jorge Iggor deixa a TNT Sports após 18 anos (Foto: Reprodução)

Bruno Formiga

Outro grande nome da TNT Sports que está a caminho da GE TV é Bruno Formiga. Após 12 anos de emissora, o jornalista também se despediu de seus companheiros. No canal desde 2012, quando ainda se chamava Esporte Interativo, o comentarista ganhou destaque nas transmissões esportivas, principalmente nas rodadas da Champions League.

Bruno Formiga se despede da TNT Sports (Foto: Reprodução)

Mariana Spinelli

Nome forte da ESPN, a apresentadora Mariana Spinelli também acertou sua saída para se juntar ao novo canal esportivo da Globo. Ela conduzia vários programas da emissora, além de participar da cobertura de diversos eventos como repórter. Spinelli também atuava como comentarista em jogos de futebol feminino.

Em setembro de 2022, Mariana Spinelli já havia recusado uma proposta da Globo e optou por seguir nos canais da Disney. Na época, a emissora carioca já alegava que queria a apresentadora para projetos futuros.

Mariana Spinelli, ex-apresentadora dos canais ESPN (Foto: Reprodução)

Luana Maluf

A comentarista da Amazon Prime, Luana Maluf, também assinou contrato para o novo projeto. Especialista em conteúdos digitais, a jornalista chega para reforçar o elenco da nova GE TV.

Luana Maluf é novo reforço da GE TV (Foto: Reprodução)

O que a GE TV vai exibir?

As transmissões ao vivo de eventos esportivos constituirão o principal atrativo da GE TV. Entre as negociações em andamento está um acordo com a NFL (liga de futebol americano) para exibições nas tardes de domingo. A programação também incluirá outros campeonatos cujos direitos já pertençam à Globo e estejam liberados para exibição no YouTube.

Além de Jorge Iggor e Mariana Spinelli, o jornalista Fred Bruno, apresentador do Globo Esporte SP, é um dos nomes considerados para liderar o projeto. Ex-Desimpedidos, o apresentador tem experiência com transmissões ao vivo no YouTube e também comanda o programa "Panela SporTV".