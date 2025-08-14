TNT Sports define substituto de Jorge Iggor, que deixou o canal rumo à Globo

Com objetivo de reforçar o time para a "GE TV", a Globo fechou com Jorge Iggor, narrador que deixa a TNT Sports após quase 20 anos no canal. Com a saída do profissional, a emissora não deve contratar outro nome de peso para substituí-lo. A ideia da empresa é dar mais oportunidades a Octavio Neto.

Octavio Neto está na empresa desde 2011, quando a TNT Sports ainda funcionava como o extinto Esporte Interativo. Em 2023, o narrador renovou o contrato até o fim de 2026 com o canal. O locutor de 36 anos era o terceiro na hierarquia de narradores da emissora, atrás de André Henning e Jorge Iggor.

A TNT Sports também perdeu Bruno Formiga, que assim como Jorge Iggor, vai integrar o novo projeto da Globo no meio digital. Ao contrário do narrador, o canal deve procurar alguém no mercado para substituir o comentarista. A emissora carioca também fechou com Mariana Spinelli, apresentadora da ESPN, e Luana Maluf, comentarista da Amazon Prime.

O que é a GE TV, novo canal da Globo?

A iniciativa do grupo Globo com a criação do novo veículo é competir pela demanda de audiência no meio digital. Após o crescimento recente da "Cazé TV", do influenciador Casimiro Miguel, a emissora sentiu a necessidade de explorar e se tornar competitiva no novo mercado.

Além de Jorge Iggor, Bruno Formiga, Luana Maluf e Mariana Spinelli, o jornalista Fred Bruno, apresentador do Globo Esporte SP, é um dos nomes considerados para liderar o projeto. Ex-Desimpedidos, o apresentador tem experiência com transmissões ao vivo no YouTube e também comanda o programa "Panela SporTV".

O que a GE TV vai exibir?

As transmissões ao vivo de eventos esportivos constituirão o principal atrativo da GE TV. Entre as negociações em andamento está um acordo com a NFL (liga de futebol americano) para exibições nas tardes de domingo. A programação também incluirá outros campeonatos cujos direitos já pertencem à Globo e estejam liberados para exibição no YouTube.