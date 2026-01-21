Vitor Sérgio Rodrigues questiona decisão do Flamengo: 'Única explicação é o medo'

Representado pela equipe sub-20 nos três primeiros compromissos no estadual, o Flamengo decidiu ajustar a rota por conta dos maus resultados e vai recorrer ao elenco profissional no clássico contra o Vasco, nesta quarta-feira (21). Para o jornalista Vitor Sérgio Rodrigues, da TNT Sports, a única explicação para essa mudança no planejamento é o medo de sofrer uma goleada nos clássicos contra Vasco e Fluminense.

Com apenas um ponto somado em três partidas disputadas, o Flamengo vive um momento delicado no Estadual, correndo o risco de não se classificar para as quartas de final. Isso significaria também ter que participar de um quadrangular com outros três clubes para decidir quem será o rebaixado para a segunda divisão do campeonato.

Para Vitor Sérgio Rodrigues, o que realmente levou o Flamengo a tomar essa decisão é o medo de ser goleado pelo Vasco, nesta quarta-feira (21), e também para o Fluminense, no domingo (25). Segundo o jornalista, por mais que o clube disputasse o quadrangular do rebaixamento, não correria nenhum risco de disputar a Série A2 em 2027.

- Na minha opinião, o que pesou foi que eles estão correndo o risco de tomar uma goleada do Vasco e do Fluminense. Se você considerar que, em tese, estava previsto para o Flamengo passar de fase e você teria quartas, semi e duas finais, ou seja, mais quatro jogos. Se você vai para o quadrangular do rebaixamento, você faz três jogos com o time titular e ainda sobra um jogo a menos, e se salva do rebaixamento, mas não vai brigar pelo título carioca, que também não faz diferença. Então assim, eu acho que a única explicação para você queimar a largada e trazer o time titular é o medo de tomar uma goleada hoje contra o Vasco e uma goleada contra o Fluminense, só isso explica. Porque o risco de rebaixamento, futebolísticamente, não existe - comentou Vitor Sérgio Rodrigues.

Condição física preocupa departamento de futebol do Flamengo

Último clube da Série A do Campeonato Brasileiro a se reapresentar em 2026, o Flamengo faz sua pré-temporada desde o último dia 12. A última partida da equipe em 2025 aconteceu no dia 17 de dezembro; ou seja, o grupo sequer teve um mês de férias.

A condição física dos jogadores é a maior preocupação do departamento de futebol do Mais Querido. Nenhum dos atletas está em plena forma e, apesar dos profissionais estarem à disposição para a partida, a tendência é que apenas parte do elenco seja relacionada para o clássico. Aqueles que menos entraram em campo na última temporada são os com mais chances de atuar diante do Vasco.

Além da reestreia antes do esperado, o time rubro-negro lida com a pressão por resultados. A volta aos gramados acontece exatamente pela necessidade de somar pontos no Campeonato Carioca, e uma derrota no clássico faria da nova estratégia em vão. Assim, o Flamengo tem a primeira missão a ser cumprida na temporada logo de cara, contra um rival histórico.

Filipe Luís volta a comandar o Flamengo no clássico contra o Vasco (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

