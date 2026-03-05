Thiago Silva é sincero ao falar sobre a demissão de Filipe Luís: 'Difícil'

A demissão de Filipe Luís do Flamengo ganhou uma nova repercussão nesta quinta-feira (5) por meio de uma declaração do zagueiro Thiago Silva, do Porto. O ex-lateral deixou o comando técnico do Rubro-Negro na última terça-feira (3). No lugar dele, a diretoria do clube carioca contratou Leonardo Jardim, que treinou o Cruzeiro no ano passado.

Durante uma entrevista para a TNT Sports, Thiago Silva criticou a demissão de Filipe Luís. Ao abordar o tema, ele chamou atenção para o dinamismo do futebol e julgou a atitude da diretoria do Flamengo, que desligou o profissional após uma goleada.

— O futebol é muito dinâmico. Fica até difícil falar porque, quando se trata de um amigo, a gente sente mais e parece querer defender. Mas poderia ter sido qualquer um. Acho que o tratamento não foi adequado e a demissão não foi no momento justo — iniciou o jogador, antes de completar.

— Há três meses, eles ganharam tudo. O que mudou em três meses, sendo que teve quase um mês sem jogo? Acho que são algumas coisas e desculpas que essas pessoas que estão nesse meio não deveriam tomar ou falar. Se não quer, tudo bem, mas seja verdadeiro e sincero — analisou.

Além disso, Thiago Silva também falou sobre como a mudança constante de comando técnico pode ser prejudicial para o elenco. Ao abordar o tema, ele citou a necessidade de dar tempo para os profissionais.

— Não sou flamenguista, mas sou atleta de futebol e sei o quanto é difícil se preparar para uma temporada inteira. O Flamengo jogou a final do Mundial contra o PSG, e os atletas quase não tiveram férias. Não dá para simplesmente desligar e ligar de novo como se fosse apertar um botão. Isso leva tempo.

Demissão de Filipe Luís no Flamengo

O fim do ciclo do ex-jogador como comandante da equipe rubro-negra se encerrou de forma inesperada e vitoriosa. Em pouco mais de um ano e meio como técnico do clube, Filipe Luís conquistou uma Copa do Brasil (2024), um Campeonato Carioca (2025), um Brasileirão (2025), uma Supercopa do Brasil (2025) e Copa Libertadores (2025).

No último jogo no cargo, o Flamengo venceu o Madureira por 8 a 0, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. Apesar disso, os vice-campeonatos da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana deste ano aumentaram a pressão e foram determinantes para sua saída.

Com a demissão, a diretoria do Rubro-Negro contratou Leonardo Jardim. O português, que teve uma passagem pelo Cruzeiro no ano passado, assumiu o comando técnico do clube carioca nesta quinta-feira (5).

