Ex-Flamengo relembra emoção de convocação e revela expectativa para Copa

O Brasil enfrenta o Panamá no Estádio do Maracanã, neste domingo (31), em duelo válido pela primeira partida dos amistosos. O jogo está marcado para 18h30 (de Brasília). Antes da bola rolar, o ex-jogador do Flamengo, Leo Moura, recordou a emoção de participar de uma convocação e expectativa para a Seleção na Copa do Mundo.

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Léo Moura relembra momentos especiais com Seleção Brasileira em Copa do Mundo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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Ex-Flamengo aponta expectativas para a Copa de 26

Em uma entrevista para o Lance!, Leo Moura, revelou sua expectativa e relembrou a emoção de participar de uma convocação para um torneio de extrema relevância como a Copa do Mundo:

- Vitória para ir bem para a Copa do Mundo, o apoio da torcida vai ser importante. Muito confiante, tomara que seja dois ou três a zero. Quando recebe um contato da convocação, é emoção que todo jogador sonha. Acho que todos os jogadores, que vão representar a camisa da seleção, foram convocados merecidamente.

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Histórico de jogos da Seleção Brasileira contra Panamá

O histórico entre Seleção Brasileira e Seleção do Panamá é curto, mas amplamente favorável ao Brasil. As duas equipes já se enfrentaram cinco vezes, com quatro vitórias brasileiras e um empate. A Amarelinha marcou 17 gols e sofreu apenas um, mantendo a invencibilidade no confronto.

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O primeiro duelo aconteceu em 1952, pelo Campeonato Pan-Americano, com goleada brasileira por 5 a 0. Depois vieram novas vitórias em amistosos: 5 a 0 em 2001, em Curitiba; 4 a 0 em 2014, em Goiânia, pouco antes da Copa do Mundo; e 2 a 0 em 2016, nos Estados Unidos. O único tropeço ocorreu em 2019, quando as seleções empataram por 1 a 1 no Estádio do Dragão, em Portugal, com gol de Lucas Paquetá para o Brasil.

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