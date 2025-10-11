Virginia quebra o silêncio e revela se daria uma segunda chance a Vini Jr

Em entrevista ao “Portal Léo Dias”, a influenciadora Virginia Fonseca abriu o jogo sobre sua situação com Vini Jr e afirmou que está disposta a dar uma segunda chance ao craque da Seleção Brasileira. Segundo ela, eles seguem conversando para resolver a situação.

O relacionamento entre Vini Jr e Virginia durou pouco mais de 1 mês e chegou ao fim após o vazamento de prints de conversas do atacante com a modelo Day Magalhães. A história pode ganhar novos rumos após a declaração da influenciadora que agradeceu ao pedido de desculpas feito pelo camisa 7 do Real Madrid.

- Eu achei que, por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem e pediu desculpas. Então, achei legal da parte dele, agradeci a ele pelo texto. A gente tá conversando, vamos ver - disse, antes de completar.

- Na verdade, a gente não tinha nada, então não tem o que voltar. Então, é questão dele seguir a vida dele e eu a minha, e se for para ser, vai ser. Estou disposta a dar uma segunda chance, mas vamos ver - comentou Virginia.

De acordo com as declarações, Virginia se mostrou disposta a conversar e resolver seu futuro ao lado do jogador. Neste sábado (11), Vinícius Júnior tratou de curtir uma foto da influenciadora nas redes sociais, reforçando o interesse em uma reconcialiação.

Início do relacionamento entre Vini Jr e Virginia

Os primeiros contatos entre Virginia e Vini Jr aconteceram pelo Instagram em julho deste ano. O primeiro encontro presencial ocorreu durante a festa de aniversário de 25 anos do atleta, realizada no Rio de Janeiro em 19 de julho. A própria influenciadora mencionou que "acha" que começou a ficar com o jogador em setembro.

Virginia Fonseca tomou decisão sobre relacionamento com Vini Jr (Foto: Reprodução/Instagram)

Diante da relação, os fãs do jogador e da influenciadora apelidaram o romance como "Vivini". Os encontros do casal aconteceram principalmente em Madri, onde o jogador possui uma mansão avaliada em R$ 45 milhões, além de Marbella e Rio de Janeiro.

Momentos do casal

De acordo com o jornal "Extra", durante o relacionamento, a influenciadora investiu aproximadamente R$100 mil em passagens e combustível para seu jatinho particular, acumulando cerca de 60 horas de voo. Virginia realizou três viagens a Madri, incluindo um deslocamento rápido para participar de sua coroação como rainha de bateria da Grande Rio em 20 de setembro.

Na primeira viagem, em 1º de setembro, Virginia utilizou seu jatinho particular para visitar Vini Jr. Nas duas seguintes, em 17 de setembro e 1º de outubro, optou por voos comerciais na classe executiva. O término ocorreu poucos dias depois de Virginia ter assistido a uma partida do Real Madrid vestindo uma camisa autografada pelo jogador.