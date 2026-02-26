Mauro Cezar critica pênalti em Vitor Roque, do Palmeiras: 'Melhor do Brasil'

O jornalista Mauro Cezar Pereira discordou da marcação de um pênalti em cima do atacante Vitor Roque, do Palmeiras. O caso aconteceu durante a vitória do Alviverde sobre o Fluminense, na última quarta-feira (25), na Arena Barueri, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Durante o programa "Bate-Pronto", da Rádio Jovem Pan, nesta quinta-feira (26), o comunicador afirmou que o camisa 9 do Alviverde se jogou no lance envolvendo o goleiro Fábio. Para Mauro Cezar, é o atacante que busca o contato na jogada. Ele ainda classificou Vitor Roque como especialista em determinado tipo de lances.

— O Fluminense só perdeu o jogo porque deram um pênalti inexistente para o Palmeiras no início da partida. Se não, não teria perdido. O choque acontece porque o Vitor Roque se joga. Ele busca o contato. Aliás, ele é muito bom nisso, um dos melhores cavadores de pênaltis do futebol brasileiro. Sabe como fazer — iniciou o jornalista, antes de completar.

— Os árbitros são meio que ingênuos, bobos, foi nada. Pênalti à brasileira. Mas estavam reclamando que não estavam marcando pênaltis, então está aí. O Fluminense foi melhor no jogo. Fez uma ótima partida. Acho que a equipe merecia uma melhor sorte ontem — concluiu.

O lance analisado pelo comentarista aconteceu durante o primeiro tempo da partida. O cronômetro marcava 15 minutos quando Vitor Roque caiu na área após um contato com o goleiro Fábio.

Como foi Palmeiras x Fluminense

Texto por: Vitor Palhares

O Palmeiras iniciou a partida com total controle das ações na Arena Barueri e marcou duas vezes antes dos 15 minutos de jogo. Primeiro, Vitor Roque recebeu passe de Mauricio dentro da área e driblou o goleiro Fábio, que cometeu falta sobre o camisa 9.

Na cobrança, feita pelo próprio Vitor Roque, bola para um lado e goleiro para o outro. O Palmeiras seguiu melhor no confronto, pressionando o Fluminense e mantendo alto volume de jogo. Em uma das escapadas, Allan percorreu metade do campo, driblou dois defensores e contou com um desvio em seu chute para ampliar o marcador para o Alviverde.

Aos poucos, o Fluminense passou a reter mais a posse de bola e conseguiu avançar suas linhas. Um dos destaques da equipe carioca nos 45 minutos iniciais, Luciano Acosta foi responsável por algumas das principais chances criadas e descontou para o Tricolor já nos minutos finais.

