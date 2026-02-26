Cazé TV estreia nova atração com Chico Moedas e Guilherme Beltrão

A Cazé TV estreia nesta quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), o programa "Um Dia Com…", série inédita e semanal que acompanha a rotina de grandes jogadores brasileiros na Europa. Ao longo de dez episódios, Chico Moedas e Guilherme Beltrão passaram duas semanas entre Inglaterra, Espanha e França, visitando atletas em suas casas e clubes.

O primeiro episódio traz como protagonista Rodrygo, atacante do Real Madrid e um dos principais nomes da nova geração do futebol brasileiro. Entre os nomes confirmados da primeira temporada estão Endrick, João Pedro, Antony e mais. A maratona de gravações incluiu 13 dias, 8 cidades e 3 países.

— O legal do programa é resgatar uma relação mais próxima entre o jornalismo e o jogador, mostrando a pessoa por trás do atleta. A ideia é fugir das entrevistas burocráticas e criar conversas mais leves e mais pessoais, inclusive na casa do próprio atleta. Isso também ajuda a aproximar a torcida, que passa a conhecer melhor quem está além das quatro linhas. Fiquei muito feliz com o resultado e já ansioso por uma próxima temporada — disse Chico Moedas, apresentador da nova atração da Cazé TV.

A proposta do programa é mostrar o lado mais leve, humano e pessoal dos craques, misturando futebol e vida fora de campo, em conversas descontraídas e situações que contam histórias, curiosidades e bastidores pouco conhecidos pelo público.

