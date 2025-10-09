Vini Jr e Virginia: saiba como começou e como terminou a relação entre os dois

A influenciadora Virginia Fonseca e o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, encerraram um relacionamento após pouco mais de um mês. O término ocorreu na última segunda-feira (6), quando o portal "LeoDias" divulgou prints de conversas da modelo Day Magalhães com o camisa 7.

O relacionamento, que durou exatamente 35 dias, terminou um dia após Virginia retornar ao Brasil após período em Madrid, na Espanha. A interação de Vini Jr. com Day Magalhães gerou rumores de "traição", levando à decisão da influenciadora de encerrar o romance.

Início do relacionamento

Os primeiros contatos entre Virginia e Vini Jr. aconteceram pelo Instagram em julho deste ano. O primeiro encontro presencial ocorreu durante a festa de aniversário de 25 anos do atleta, realizada no Rio de Janeiro em 19 de julho. A própria influenciadora mencionou que "acha" que começou a ficar com o jogador em setembro.

Diante da relação, os fãs do jogador e da influenciadora apelidaram o romance como "Vivini". Os encontros do casal aconteceram principalmente em Madri, onde o jogador possui uma mansão avaliada em R$ 45 milhões, além de Marbella e Rio de Janeiro.

Momentos do casal

De acordo com o jornal "Extra", durante o relacionamento, a influenciadora investiu aproximadamente R$ 100 mil em passagens e combustível para seu jatinho particular, acumulando cerca de 60 horas de voo. Virginia realizou três viagens a Madri, incluindo um deslocamento rápido para participar de sua coroação como rainha de bateria da Grande Rio em 20 de setembro.

Na primeira viagem, em 1º de setembro, Virginia utilizou seu jatinho particular. Nas duas seguintes, em 17 de setembro e 1º de outubro, optou por voos comerciais na classe executiva. O término ocorreu poucos dias depois de Virginia ter assistido a uma partida do Real Madrid vestindo uma camisa autografada pelo jogador.

Vini Jr se manifesta

Nesta quarta-feira (8), Vini Jr abriu o próprio coração e confessou que errou com a influenciadora. Através de uma publicação no Instagram, ele pediu desculpas a Virginia e desejou poder recomeçar a história junto com a modelo. Veja abaixo:

"Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente vivi uma situação que me fez olhar para dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir.

A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes. Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes a Madrid pra me ver, deixando a rotina dela, os compromissos e a vida dela só para estar comigo. Conheci uma mãe admirável, uma parceira incrível.

Mesmo que ainda não fossemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei.

Por isso, quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência. A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito".